Бил и Мелинда Гейтс вече официално са разведени

О снователят на Microsoft Бил Гейтс и съпругата му Мелинда приключиха развода си.

Съответният документ е публикуван в базата данни на съда на щата Вашингтон, където бившите съпрузи са подали искане за развод.

Как Бил и Мелинда Гейтс ще поделят милиардите си

