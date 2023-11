Бил Гейтс финансира технология за ваксиниране с лепенки

Ф ондация "Бил и Мелинда Гейтс" финансира с 23,6 милиона щатски долара базираната в САЩ компания Micron Biomedical за първото в света масово производство на технология за ваксини без игли, съобщи Ройтерс. Ваксината се поставя от разтворими микроигли, които се прикрепят към кожата с нещо като лепенка.

NEW 🚨 Gates Foundation has given $23.6 million to U.S.-based life science company Micron Biomedical to fund the first ever mass production of needle-free vaccine technology. - Reuters pic.twitter.com/FJH8yZJKEm