За разработка на ваксини за COVID-19: Двама учени спечелиха Нобеловата награда

Н обеловата награда за физиология или медицина беше спечелена от Каталин Карико и Дрю Вайсман за изследване на мРНК ваксина.

Изследванията им доведоха директно до първите мРНК ваксини за борба с Ковид-19, направени от Pfizer и Moderna.

Двамата, които предварително бяха сочени за фаворити, са отличени за „откритията си относно модификации на нуклеозидни бази, които позволиха разработването на ефективни мРНК ваксини срещу Ковид-19“, обяви журито.

Тяхното откритие вече е носител на множество големи награди за медицина.

Карико и Вайсман постигнаха огромния си успех сравнително скоро след ключовите изследвания, въпреки че в днешно време Нобеловият комитет често изчаква десетилетия, за да връчи наградите си, за да се увери, че изследванията са издържали проверката на времето.

През годините наградата за медицина е увенчала революционни открития като рентгеновия апарат, пеницилина, инсулина и изследването на човешкото ДНК.

