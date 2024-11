Кафене с ковчези в Япония помага за „символично прераждане"

И нтересът към сектора на „кафенетата с преживяване“ се засилва.

Но какво ще кажете за едно страховито и прераждащо изживяване като това - „кафене с ковчег“, което беше открито в Япония.

Там посетителите могат да легнат в ковчег и да размишляват за живота и смъртта си.

(Във видеото може да научите повече за: Лунни възли, карма и прераждане)

120-годишно погребално бюро в Япония предлага тази инициатива, за да осигури спокойно и интроспективно преживяване на тези, които желаят да размишляват върху живота си, и тази услуга спечели много внимание по света заради уникалната си концепция.

