Най-документираният случай на прераждане в света: Факт или измама

Д жеймс Лейнингер е едва на 2 години, когато изумява света с уникалния си разказ и поведение. Той става известен като най-документираният случай на прераждане.

През пролетта на 2000 г. родителите му решават, че разказите му приличат на тези на пилота на изтребителя от Втората световна война Джеймс Хюстън младши.

В продължение на няколко години Джеймс Лейнингер предоставял информация за Втората световна война, особено за бойните самолети, както и специфични подробности, които съвпадали с факти за живота на Хюстън.

Историята на Джеймс Лейнингър привлякла общественото внимание през 2004 г. ABC Primetime представи на света историята на семейство Лейнингър. Малко след това историята придобила грандиозен успех и световна слава.

Различни големи новинарски програми представили този необикновен разказ. Той привлякъл огромно внимание в социалните медии, включително десетки коментари в YouTube. След това през 2009 г. Брус и Андреа Лейнингер публикували книга, озаглавена Soul Survivor.

В книгата си семейството документирало предполагаемите доказателства, че техният син е преродения Хюстън.

След публикуването на Soul Survivor водещият изследовател на прераждането Джим Тъкър се заел да разследва случая и написал книга по темата. В анонса си за книгата Тъкър казал, че това е „зрелищен пример за феномена на малки деца да помнят предишните си животи“.

Историята на Джеймс Лейнингер остава популярна и до днес. Сериалът на Netflix Surviving Death я представя в поредица от шест епизода.

Науката също насочила вниманието си към тези необикновени твърдения. През ноември 2021 г. институтът Бигълоу обяви, че е наградил Брус Лейнингер с 20 000 долара за есе, за което се твърди, че представя историята на сина му като „най-доброто доказателство“ за живот след смъртта. Брус Лейнингер е отишъл малко по-далеч, наричайки историята „категорично доказателство за прераждането“.

В тази статия ще разгледаме проучването по тема на Д-р Майкъл Съдут, професор по философия в Държавния университет в Сан Франциско, където преподава философия и религия от 2005 г.:

Джеймс Лейнингер - Доказателство за прераждането?

На пръв поглед случаят Лейнингер показва много от аспектите на един идеален случай на прераждане. Първо, става дума за малко дете, родено в западната култура, което помага да се възприемат като достоверни, твърдения, които изглежда отговарят на живота на живял по-рано човек.

Второ, Лейнингър документирал много от твърденията на Джеймс, преди детето да бъде идентифицирано като преродения Джеймс Хюстън младши. Трето, Джеймс Лейнингер проявява поведенчески модели, наподобяващи предполагаемата предишна личност. Не е изненадващо, че много изследователи и хора, които вярват в живота след смъртта, смятат този случай за един от най-добре документираните случаи на прераждане.

Уви, нещата не са точно така.

Историята на Джеймс Лейнингер не е „категорично доказателство“ за прераждането. Тя не е „най-доброто доказателство“. Тя дори не е скромно доказателство за прераждане. Тя изобщо не е доказателство.

Може, разбира се, да има привидно доказателство за всяко твърдение. Такива изяви често са психологически завладяващи. И ако не обръщате внимание на контрадоказателствата, а разчитате на изкривените факти, ще приложете грешни или неправдоподобни разсъждения. Тази схема лесно прави това, което е невярно, да изглежда истинно. Но това, което не издържа на критичната проверка, определено не би следвало да се счита за истина. Такъв е случаят и с историята на Джеймс Лейнингер. Не издържа на критична проверка. Тази история може да е всичко друго, но не и доказателство за прераждане.

Моето двегодишно разследване

За първи път прочетох за случая Джеймс Лейнингер, докато пишех книгата си за оцеляването през 2016 г. Започнах подробно разследване на случая през 2019 г. Между 2019 г. и 2021 г. интервюирах над дузина души. Освен това открих важна документация относно предполагаемите факти по случая. Разработих подробна хронология на предполагаемите събития въз основа на множество източници. За разлика от други хронологии, моята включва различни контекстуални подробности. Те включват факти относно правдоподобни, ако не и очевидни, обикновени източници на информация, които са оформили преживяванията, поведението и твърденията на Джеймс, пише Д-р Майкъл Съдут.

Моят доклад предоставя анализ на въздействието на откритията ми върху благоприятната оценка на Джим Тъкър за този случай. Тъкър е водещ изследовател на деца, които твърдят, че имат спомени от миналите си животи. Той е и директор на отдела за перцептивни изследвания (DOPS), на Университета на Вирджиния. Разследването на Тъкър по случая Лейнингер е едно от многото, които той и неговите колеги от DOPS са провеждали през годините. Публикували са хиляди страници, документиращи и анализиращи подобни случаи. Други изследователи редовно цитират тези случаи от базата данни на DOPS в собствените си разработки.

Защо историята на Джеймс Лейнингер не е достоверна

Историята на Джеймс Лейнингер може да изглежда достоверна, докато не се задълбочите малко. Нещата съвсем не са такива, каквито ги представят Лейнингер. Тяхната история се основава на лъжи, изкривявания на фактите и погрешни разсъждения. Ето кратко описание на някои от проблемите с достоверността по случая.

Лъжи за опитността на Джеймс

Общодостъпни източници на информация, които са оформили опитността, поведението и твърденията на Джеймс, прозират в този случай. Това е разбираемо. Тъй като обикновените източници на информация се увеличават, необходимостта от екзотично обяснение по отношение на прераждането намалява. Ето защо изследователите на истории за прераждане се опитват да изключат възможността за влияние на подобни източници. Това е и причината Лейнингер да подчертават, че нищо, което Джеймс е видял или чул, не е могло да му повлияе. Те знаят, че историята с цялото това прераждане зависи от това. И тук техният разказ рухва под тежестта на скромното критично изследване.

Семейство Лейнингър многократно отричали техният син Джеймс да е бил излаган на видеоклипове или изображения на самолети в пожар или бойни сцени. По-конкретно, той твърди, че не е виждал подобни изображения, близки до кошмарите му, че е пилот, хванат в капана на горящ самолет. Това е невярно и моята статия разкрива източниците и тяхното съдържание. Те включват съдържанието на видеоклиповете, които Джеймс е гледал и музеите на авиацията, които е посетил.

Семейство Лейнингър приписват на Джеймс почти две дузини поведения и твърдения, възникнали между 2000 и 2002 г. Те твърдят, че нищо, което Джеймс е видял, прочел или чул, не би могло да повлияе на тези поведения или твърдения. Това обаче също е невярно.

Семейство Лейнингър посочват, че са следвали съвета на "терапевта за минали животи" Карол Боуман. Тя ги инструктирала да кажат на сина си, че това, което преживява в кошмарите си, са събития, които са му се случвали преди. Според официалния разказ на Лейнингър от 2009 г., те първоначално се свързали с Боуман през зимата на 2001 г. В контекста на по-широката хронология на събитията около семейство Лейнингър, това е шест до осем месеца след като Джеймс започнал да прави конкретни твърдения за миналия си живот. Това очевидно поражда възможността, родителите на Джеймс, следвайки съвета на Боуман, (неволно) да са повлияли на развиващия се разказ за прераждането на детето си.

Редакция на разказа и алтернативни факти

Историята на Джеймс Лейнингер, за която почти всички знаят, е история, която семейството развивало в продължение на много години, започвайки през 2002 г. Те променяли историята по много начини в съответствие с това, което по-късно открили. Следователно, няма една история на Джеймс Лейнингер, а по-скоро множество версии и те си противоречат по много важни точки.

Разказът на семейството, представен в тяхната книга от 2009 г. Soul Survivor, е силно редактиран. Версиите на историята, които те представили между 2002 и 2005 г., значително се разминават от по-късните. Наблюдават се промени в изказванията на Джеймс, както и кога ги е казал. Освен това, промените, представени в разказа от 2009 г., са направени едва след като Лейнингер открили допълнителни факти за живота и смъртта на Джеймс Хюстън, младши, което довело до по-големи съответствия. Официалната история на семейството е внимателно изграден разказ, изработен така, че да отговаря на фактите за Джеймс Хюстън.

Погрешно представяне на обстоятелствата около смъртта на Джеймс Хюстън

Семейство Лейнингър твърдят, че представят историческа документация относно обстоятелствата около смъртта на пилота на изтребителя от Втората световна война Джеймс М. Хюстън, младши. Тези документи са важни, защото се твърди, че потвърждават твърденията, които Лейнингър приписват на сина си. Промените в твърденията, нанесени по-късно, осигуряват по-добро съответствие с фактите. Но освен това Лейнингър систематично представяли погрешно съдържанието на първичните документи и прикрили материал, който противоречал на техния разказ. Те цитирали погрешно няколко документа от Втората световна война, като съвсем скрили най-подробното описание за смъртта на Хюстън от 1945 г. В резултат на това те погребали важни факти, които можели да опровергаят тяхната версия.

Разследването и анализа на Джим Тъкър

Проблемите с достоверността, посочени по-горе, не се ограничават само до версията на семейство Лейнингер. Джим Тъкър разследвал този случай през 2010 г., след публикуването на книгата Soul Survivor. След което предоставил благоприятен анализ на случая в множество публикации, включително доклад за случая от 2016 г. Има много видеоклипове в YouTube с лекции на Тъкър, в които той обсъжда случая. (Вижте Tucker video 2016 @35:22 и Tucker video 2020 @42:58.)

При разследването на случая Тъкър не взел под внимание нито една от точките по-горе. Той не разкрил източниците на информация, до които детето имало достъп при оформянето на този случай. Неговият разказ също зависи от значителни измамни факти и исторически неточности. И той се доверил на Лейнингър и ги взел за свои основни свидетели. Следователно заключението на Тъкър, че този случай представлява доказателство за прераждане, е неоправдано.

Значението на добросъвестното разследване

Брус Лейнингер постоянно се представя като скептик, който е намерил светлината. Това е една от много привлекателните за аудиторията точки при продажбата на историята на сина му. Но Брус Лейнингер никога не е бил скептик. Първоначално той отхвърлил прераждането - казал, че това са „глупости“ - поради консервативните си християнски вярвания и възглед. Той отхвърлил една лоша идея, защото приел друга лоша идея. Това не е скептицизма обаче. По-късно той започнал да приема и двете лоши идеи без никаква основателна причина. Това не е илюстрация на един победен скептик. Това е пример за липса на добросъвестност, категоричен е изследователят.

Разказът за Джеймс Лейнингер не е доказателство за прераждането на пилот, който извършил последния си полет на 3 март 1945 г. Това е една измислица, която родителите на Джеймс преувеличили в разширен разказ в продължение на няколко години. Историята е завладяваща, да. Но не е пример за прераждане. Това е завладяваща история за това как бъркотията, лошите умения за критично мислене и липсата на внимание към важни източници могат да се слеят и да придобият вид на нещо забележително невярно, заключава експертът.