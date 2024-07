Смърт и прераждане: Мистериозният случай на близначките Полок

Б лизначките Полок са английски момичета, които често се споменават като доказателство за прераждане. Родителите им, Джон и Флорънс Полок, живеели в Хексъм, Англия. Двамата имат две дъщери, Джоана, на 11 и Жаклин, на 6. На 5 май 1957 г. двете деца загиват в автомобилна катастрофа. Родителите били съсипани.

Флорънс забременява на следващата година и ражда близначки на 4 октомври 1958 г. Джилиан и Дженифър са еднояйчни близначки, но имат различни белези по рождение. Дженифър имала белег по рождение на кръста си, който съвпадал с този на Жаклин. Тя също имала белег на челото си, който приличал на белега, който имала Жаклин.

