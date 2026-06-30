Бяла гейша на корта: Наоми Осака предизвика фурор на Уимбълдън с екстравагантно кимоно

Я понската тенис звезда Наоми Осака продължи своята традиция да превръща излизанията си на турнирите от Големия шлем в истински модни ревюта. Бившата номер 1 в света събра погледите и накара феновете на Уимбълдън да закрещят от удоволствие, след като стъпи на корт №3 в Лондон, облечена в пищно, изцяло бяло дантелено кимоно и дълга, развяваща се пола, чийто шлейф буквално галеше свещената трева.

Четирикратната шампионка от Шлема обича да провокира с облеклото си. Припомняме, че на Откритото първенство на Австралия тя се появи с огромна шапка и чадър, а на „Ролан Гарос“ заложи на бляскави якета и обемни поли върху клея.

From @TheAthletic: The all-white dress code Wimbledon has enforced for nearly 150 years didn't limit Naomi Osaka. Her latest Grand Slam fashion statement drew from Japanese ceremonial dress — and from one of her favorite movies, “Kill Bill.” https://t.co/6jBRz5ZwWQ pic.twitter.com/6lCU8dUNIN — The New York Times (@nytimes) June 30, 2026

По ръба на бръснача със строгия дрескод

Изборът на Осака веднага разпали сериозни дебати заради прословутия консервативен правилник на „Ол Ингланд Клъб“, който изисква състезателите да бъдат облечени изключително и само в бяло. Преди мача на японката в понеделник, изпълнителният директор на клуба Сали Болтън беше попитана от журналисти дали екстравагантните тоалети на Осака не прекрачват границата на допустимото. Шефката на турнира обаче подходи напълно спокойно:„Много сме либерални, стига облеклото да отговаря на изцяло белия цвят“, заяви Болтън в понеделник сутринта. „Не съм водила разговори с нея, но както всеки друг наш спортист, тя просто трябва да спазва цветовия код. Нямаме никакви опасения, че това ще се превърне в проблем.“, заключи тя.

Самата Осака също коментира темата преди старта на мачовете и призна, че ограниченията изобщо не я притесняват:

„Интересното е, че буквално всички ме питат за това. Никога не съм приемала белия цвят като лишаване от свобода. Има толкова много различни модели, материи и текстури, с които можеш да си играеш. Радвам се, че хората приемат излизането ми като модно ревю“, сподели с усмивка тенисистката.

Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1 — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Възторг в ефира на BBC

Докато Наоми Осака излизаше за двубоя си срещу френската си съперничка Елза Жакмо, коментаторите на държавната британска телевизия BBC буквално изпаднаха в екстаз от визията на 14-ата в световната ранглиста.

„Е, това е моментът, който чакахме на корт номер 3 – пристигането на модната кралица на Уимбълдън“, възкликна в ефир коментаторката Кат Даунс. „Тя изглежда вдъхновена от традиционния японски стил, това е визия на истинска модерна гейша!“

Бившата австралийска тенисистка Алиша Молик също подкрепи колежката си: „Чакахме това през целия ден. Наоми демонстрира прекрасна препратка към една изминала епоха чрез тези пластове, развяващи се широки ръкави и дълга пола. Беше просто зашеметяващо.“

Модните провокации на Наоми Осака през сезон 2026