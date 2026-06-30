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Бяла гейша на корта: Наоми Осака предизвика фурор на Уимбълдън с екстравагантно кимоно

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака за пореден път доказа титлата си на модна икона. Японската тенисистка се появи на Уимбълдън с екстравагантно дантелено кимоно, което накара трибуните в Лондон да избухнат в бурни викове

Стела Христова Стела Христова

30 юни 2026, 12:56
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Я понската тенис звезда Наоми Осака продължи своята традиция да превръща излизанията си на турнирите от Големия шлем в истински модни ревюта. Бившата номер 1 в света събра погледите и накара феновете на Уимбълдън да закрещят от удоволствие, след като стъпи на корт №3 в Лондон, облечена в пищно, изцяло бяло дантелено кимоно и дълга, развяваща се пола, чийто шлейф буквално галеше свещената трева.

Четирикратната шампионка от Шлема обича да провокира с облеклото си. Припомняме, че на Откритото първенство на Австралия тя се появи с огромна шапка и чадър, а на „Ролан Гарос“ заложи на бляскави якета и обемни поли върху клея.

  • По ръба на бръснача със строгия дрескод

Изборът на Осака веднага разпали сериозни дебати заради прословутия консервативен правилник на „Ол Ингланд Клъб“, който изисква състезателите да бъдат облечени изключително и само в бяло. Преди мача на японката в понеделник, изпълнителният директор на клуба Сали Болтън беше попитана от журналисти дали екстравагантните тоалети на Осака не прекрачват границата на допустимото. Шефката на турнира обаче подходи напълно спокойно:„Много сме либерални, стига облеклото да отговаря на изцяло белия цвят“, заяви Болтън в понеделник сутринта. „Не съм водила разговори с нея, но както всеки друг наш спортист, тя просто трябва да спазва цветовия код. Нямаме никакви опасения, че това ще се превърне в проблем.“, заключи тя.

Модната кралица Наоми Осака покори Уимбълдън с кимоно
5 снимки
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака

Самата Осака също коментира темата преди старта на мачовете и призна, че ограниченията изобщо не я притесняват:

„Интересното е, че буквално всички ме питат за това. Никога не съм приемала белия цвят като лишаване от свобода. Има толкова много различни модели, материи и текстури, с които можеш да си играеш. Радвам се, че хората приемат излизането ми като модно ревю“, сподели с усмивка тенисистката.

  • Възторг в ефира на BBC

Докато Наоми Осака излизаше за двубоя си срещу френската си съперничка Елза Жакмо, коментаторите на държавната британска телевизия BBC буквално изпаднаха в екстаз от визията на 14-ата в световната ранглиста.

„Е, това е моментът, който чакахме на корт номер 3 – пристигането на модната кралица на Уимбълдън“, възкликна в ефир коментаторката Кат Даунс. „Тя изглежда вдъхновена от традиционния японски стил, това е визия на истинска модерна гейша!“

Бившата австралийска тенисистка Алиша Молик също подкрепи колежката си: „Чакахме това през целия ден. Наоми демонстрира прекрасна препратка към една изминала епоха чрез тези пластове, развяващи се широки ръкави и дълга пола. Беше просто зашеметяващо.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модните провокации на Наоми Осака през сезон 2026

  • Аустрелиън Оупън: Екстравагантна огромна шапка, съчетана с дизайнерски чадър преди стъпването на корта.
  • Ролан Гарос: Серия от бляскави футуристични якета и дълги поли върху червения клей в Париж.
  • Уимбълдън: Изцяло бяло дантелено кимоно с широки ръкави и дълъг шлейф върху лондонската трева.
Редактор: Стела Христова
Източник: www.express.co.uk    
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