Карлос Алкарас стана шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович

1 февруари 2026, 13:51
Карлос Алкарас стана шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис
Източник: Gulliver/GettyImages

И спанецът Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата на Откритото първенство на Австралия по тенис.

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович (Сърбия) с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 за малко повече от три часа на корта.

За Алкарас това беше първия финал в Мелбърн, а той стана най-младият тенисист, завоювал кариерен Голям шлем.

Джокович, който дели рекорда от 24 титли от Големия шлем на сингъл, не успя да вземе безпрецедентна 25-а и да се превърне в най-успешния тенисист на всички времена. За него това е първо поражение от общо 11 финала на Откритото първенство на Австралия.

Джокович изигра отличен първи сет, в който доминираше, направи два пробива и взе аванс в резултата. В следващите две части обаче Алкарас показа по-добро ниво, взе подаването на съперника си общо четири пъти и стигна до обрат.

Сърбинът не изглеждаше в много добра физическа форма, като след края на втория сет отиде до съблекалнята, а между третата и четвъртата част получи медикаменти от лекаря на корта.

В четвъртия сет двамата играха равностойно, печелеха сервис геймовете си, но в 12-ия Алкарас стигна до пробив и затвори мача.

Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис:

1905 - Родни Хийт (Австралия)
1906 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1907 - Хорас Райс (Австралия)
1908 - Фред Александър (САЩ)
1909 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1910 - Родни Хийт (Австралия)
1911 - Норман Брукс (Австралия)
1912 - Джеймс Парк (Великобритания)
1913 - Ърни Паркър (Австралия)
1914 - Артър О'Хара Ууд (Австралия)
1915 - Франсис Лоу (Великобритания)
1919 - Алджърнън Кингскоут (Великобритания)
1920 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1921 - Райс Джемъл (Австралия)
1922 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1923 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1924 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1925 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1926 - Джон Хоукс (Австралия)
1927 - Джерълд Патерсън (Австралия)
1928 - Жан Боротра (Франция)
1929 - Джон Грегъри (Великобритания)
1930 - Едгар Муун (Австралия)
1931 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1932 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1933 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1934 - Фред Пери (Великобритания)
1935 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1936 - Ейдриън Куист (Австралия)
1937 - Вивиън Макграт (Австралия)
1938 - Доналд Бъдж (САЩ)
1939 - Джон Бромич (Австралия)
1940 - Ейдриън Куист (Австралия)
1946 - Джон Бромич (Австралия)
1947 - Дини Пайлс (Австралия)
1948 - Ейдриън Куист (Австралия)
1949 - Франк Седжман (Австралия)
1950 - Франк Седжман (Австралия)
1951 - Ричард Савит (САЩ)
1952 - Кен Макгрегър (Австралия)
1953 - Кен Розуол (Австралия)
1954 - Мървин Роуз (Австралия)
1955 - Кен Розуол (Австралия)
1956 - Лю Хоуд (Австралия)
1957 - Ашли Купър (Австралия)
1958 - Ашли Купър (Австралия)
1959 - Алекс Олмедо (САЩ)
1960 - Ред Лейвър (Австралия)
1961 - Рой Емерсън (Австралия)
1962 - Ред Лейвър (Австралия)
1963 - Рой Емерсън (Австралия)
1964 - Рой Емерсън (Австралия)
1965 - Рой Емерсън (Австралия)
1966 - Рой Емерсън (Австралия)
1967 - Рой Емерсън (Австралия)
1968 - Бил Боури (Австралия)
1969 - Род Лейвър (Австралия)
1970 - Артър Аш (САЩ)
1971 - Кен Розуол (Австралия)
1972 - Кен Розуол (Австралия)
1973 - Джон Нюкъм (Австралия)
1974 - Джими Конърс (САЩ)
1975 - Джон Нюкъм (Австралия)
1976 - Марк Едмъндсън (Австралия)
1977 (януари) - Роско Танер (САЩ)
1977 (декември) - Витас Герулаитис (САЩ)
1978 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1979 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1980 - Брайън Тичър (САЩ)
1981 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1982 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1983 - Матс Виландер (Швеция)
1984 - Матс Виландер (Швеция)
1985 - Стефан Едберг (Швеция)
1987 - Стефан Едберг (Швеция)
1988 - Матс Виландер (Швеция)
1989 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1990 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1991 - Борис Бекер (Германия)
1992 - Джим Къриър (САЩ)
1993 - Джим Къриър (САЩ)
1994 - Пийт Сампрас (САЩ)
1995 - Андре Агаси (САЩ)
1996 - Борис Бекер (Германия)
1997 - Пийт Сампрас (САЩ)
1998 - Петър Корда (Чехия)
1999 - Евгений Кафелников (Русия)
2000 - Андре Агаси (САЩ)
2001 - Андре Агаси (САЩ)
2002 - Томас Йохансон (Швеция)
2003 - Андре Агаси (САЩ)
2004 - Роджър Федерер (Швейцария)
2005 - Марат Сафин (Русия)
2006 - Роджър Федерер (Швейцария)
2007 - Роджър Федерер (Швейцария)
2008 - Новак Джокович (Сърбия)
2009 - Рафаел Надал (Испания)
2010 - Роджър Федерер (Швейцария)
2011 - Новак Джокович (Сърбия)
2012 - Новак Джокович (Сърбия)
2013 - Новак Джокович (Сърбия)
2014 - Станислас Вавринка (Швейцария)
2015 - Новак Джокович (Сърбия)
2016 - Новак Джокович (Сърбия)
2017 - Роджър Федерер (Швейцария)
2018 - Роджър Федерер (Швейцария)
2019 - Новак Джокович (Сърбия)
2020 - Новак Джокович (Сърбия)
2021 - Новак Джокович (Сърбия)
2022 - Рафаел Надал (Испания)
2023 - Новак Джокович (Сърбия)
2024 - Яник Синер (Италия)
2025 - Яник Синер (Италия)
2026 - Карлос Алкарас (Испания)

Източник: БТА,  БГНЕС    
Новак Джокович Карлос Алкарас Открито първенство на Австралия Тенис Голям шлем Кариерен шлем Финал Шампиони Мелбърн Титли
