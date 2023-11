С огнена прическа: Меган Фокс представи новата си стихосбирката в Ню Йорк

37-годишната Меган Фокс дебютира с яркочервена прическа, докато промотираше стихосбирката си "Хубавите момчета са отровни" в Ню Йорк във вторник.

"Хубавите момчета са отровни": Меган Фокс издава лична стихосбирка

Фокс съчета огнената си коса с кафяв полупрозрачен топ, кафява кожена пола с висока талия и черни лачени ботуши на ток. Тя допълни визията си с устни в телесен цвят и изключително дълги червени нокти.

Появата на актрисата идва в момент, в който беше издадена новата ѝ стихосбирка. В книгата Фокс разказва откровено за личния си живот, като разкрива за миналите си връзки и описа спонтанния аборт, който е претърпяла от годеника си Machine Gun Kelly.

В едно от стихотворенията Фокс пише за ултразвуковата снимка на момиченце в 10 седмица и един ден, като споделя: "Може би ако не беше... може би ако бях...".

На друго място тя пише: "Искам да държа ръката ти / да чуя смеха ти", а по-късно: "но сега / трябва да кажа / сбогом". В друг ред си представя как държи бебето с думите, "докато те изтръгват от вътрешностите ми".

"Ще платя всяка цена", казва Фокс. "Кажи ми, моля те, / какъв е откупът / за нейната душа?"

“It's not an exposé that I wrote or a memoir ... But throughout my life, I have been in at least one physically abusive relationship and several psychologically very abusive relationships.”



