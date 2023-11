"Хубавите момчета са отровни": Меган Фокс издава лична стихосбирка

М еган Фокс разкри, че е написала новата си стихосбирка за секс, отчаяние и самонараняване, след като един "самовглъбен идиот" я "пречупил".

37-годишната актриса се готви да издаде новата си стихосбирка "Хубавите момчета са отровни" и според съобщенията е разкрила причината за написването на книгата.

Megan Fox 'reveals she wrote her new poetry book about isolation, sex, self-harm and desperation after a "self-absorbed idiot" "broke" her' https://t.co/6oPHbvRwSM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 7, 2023

В увода Меган казва, че вярва, че е "жертвено агне" и се описва като "безнадеждно романтична отворена човешка рана", според The Sun.

Съобщава се, че е описала подробно как стиховете ѝ, съдържащи теми за "изолация, мъка, самонараняване, отчаяние, копнеж, безпокойство, ярост и обща мъка", се изливат от нея, след като един "самовглъбен идиот" "окончателно я е пречупил".

Меган, която е сгодена за Machine Gun Kelly, не уточни кого е имала предвид в коментарите си.

Съобщава се, че книгата ѝ, която включва повече от 70 стиха, съдържа стихотворения, озаглавени "Изнасилване", "Погребенията са за любовници" и "Да се омъжиш за подпалвач".

Megan Fox shares relationship advice amid rollercoaster Machine Gun Kelly romance in new poetry book: 'Relationships are not pretty. They are ugly. Sometimes they are a war' https://t.co/yAwNEF7SRF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2023

Меган се сгоди за Machine Gun Kelly през 2022 г. след двегодишна прекъсната връзка, а преди това беше омъжена за Брайън Остин Грийн.

Меган се запознава с Брайън, който е с 12 години по-възрастен от нея, на снимачната площадка на ситкома "Надежда и вяра" и двамата започват да се срещат, като по това време Меган е на 18 години.

Брайън ѝ прави предложение за брак през 2006 г., но през 2009 г. отменят годежа, преди през юни 2010 г. да обявят, че отново са сгодени. Сключват брак само няколко дни по-късно.

Меган подава молба за развод с Грийн през август 2015 г., въпреки че се сдобряват в началото на 2016 г., преди да се разделят окончателно през май 2020 г.

Двойката има три деца.

Актрисата наскоро разказа как връзките могат да бъдат "грозни" и "понякога приличат на война", но представляват шанс да станеш "по-силна версия на себе си".

Обсъждайки новата си стихосбирка, тя каза пред People:

"Тя идва от много места, някои от тях са буквални, а други – алегорични. Някои стихотворения съдържат елементи от типа на приказките на Грим, а други служат за същата цел като мемовете в онлайн културата.“

"Всичко това е нещо, с което жените могат да се свържат. Актьорската игра не ми позволява да изразя себе си напълно по начина, по който го прави писането, защото чета чужди думи под нечие ръководство. Поезията ми дава възможност да изпитам катарзис чрез изкуството.“

"За повечето от нас това не е приказка. Връзките не са красиви. Те са грозни. Понякога те са война. Но през раната имаш възможност да израснеш и да станеш по-силна и цялостна версия на себе си".

Звездата признава, че е запазила някои от по-"тревожните" си стихотворения за себе си, защото са били "твърде биографични", за да ги четат другите.

Megan Fox's new poetry book, “Pretty Boys Are Poisonous" reflects on being exhausted with men. Read more below ⬇️ https://t.co/Rdl8UDBlyz — Them (@them) October 19, 2023

Споделяйки откъс от стихотворение, озаглавено: "Красивото момче е смъртоносен наркотик", звездата пише: "Ти си зависимост, която никакви молитви няма да излекуват".

Меган е била открита за това, че вярва, че тя и MGK са отвъд сродните души, тъй като го нарече свой "пламък близнак" в подкаста Lala Kent's Give Them Lala през юли 2020 г., много рано в началото на връзката им.

Тя каза: "Вместо сродна душа, пламъкът близнак всъщност е, когато душата се е издигнала на достатъчно високо ниво, за да може да бъде разделена в две различни тела едновременно. Така че ние всъщност сме две половини от една и съща душа, според мен. И аз му го казах почти веднага, защото го почувствах веднага".

Актрисата и рапърът са сгодени от две години и въпреки че са преминали през няколко трудни периода, изглежда имат намерение един ден да сключат брак.