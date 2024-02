"Бях в преддиабетно състояние": Кели Кларксън разкри какво я е накарало да отслабне

К ели Кларксън разкри, че скорошната ѝ загуба на тегло е резултат от това, че е била диагностицирана с преддиабет преди няколко години.

По време на понеделнишкия епизод на "Шоуто на Кели Кларксън", 41-годишната водеща разказа за здравето си, след като Кевин Джеймс ѝ каза, че изглежда страхотно, когато се присъедини като гост към нейното токшоу.

„Е, казаха ми, че съм в преддиабетно състояние“, каза тя със смях.

„Буквално това се случи… но не бях шокирана. Бях с малко наднормено тегло."

„Но не бях шокирана от това. Те ми казаха: „Вие сте в преддиабетно състояние. Вие сте точно на границата. И аз си казах: „Но все още не съм там“, иронизира тя.

„И тогава бях като ОК, ще направя нещо по въпроса.“

По-рано този месец Кларксън разкри за скорошната си загуба на тегло, като приписа на дейностите в отглеждането на децата си това, че ѝ помагат да влезе във форма.

„Ходим да разхождаме кучетата няколко пъти в парка. Ходим за сладолед, ходим в музея“, каза победителката в American Idol.

„Разходката в града е доста добра тренировка."

