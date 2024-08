Без вода, без ток, с орди от птици: Kой ще купи частния остров на Сан Франциско за $25 млн.?

К рис Лим се взираше във водата, седнал върху корпуса на малка моторна лодка, която се люшкаше над вълните към единствения частен остров в залива на Сан Франциско.

Каменните скали на остров Ред Рок се очертаваха в далечината, обградени от чайки, а шумът от движението по близкия мост Ричмънд-Сан Рафаел се носеше над главата му.

Когато стигнахме до брега, Лим, бившият президент на Christie's International Real Estate, скочи от лодката, като ловко прескочи вълните и се приземи на сухия пясък.

„Най-дълбоката част на залива е точно там - всъщност е идеална за яхта“ - каза Лим, докато хрупаше по каменистия плаж със синя жилетка и очила „Гучи“. Бъдещият собственик, предположи той, „може да дойде и с хеликоптер“.

Макар че „частен остров“ може да ни наведе на мисълта за тропически плаж с блестящ бял пясък, Red Rock Island е нещо друго. Имотът от 5,8 акра представлява парче червена скала с тясна ивица каменист плаж и процъфтяваща популация от птици. Когато миналата година островът се появи на пазара с офертна цена 25 млн. долара, новината влезе в националните вестници.

