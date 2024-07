Евия в огнен капан: Продължава борбата с пожара на гръцкия остров

П ожарникарите на гръцкия остров Евия (Евбея) продължават борбата с огъня, избухнал вчера следобед, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

Пожарът бушува в горска местност между селата Криеза и Петрис.

Общо 205 пожарникари и 56 превозни средства участват в потушаването на огнената стихия, а на зазоряване 5 самолета и 3 хеликоптера се включиха в гасенето.

