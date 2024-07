Остров с кървава история: Кипър е разделен на две след смъртоносна война

В продължение на 50 години Кипър е разделен на две от военна граница, постоянно напомняне за смъртоносен конфликт, който никога не е бил разрешен.

Островът, посещаван от повече от стотици хиляди туристи всяка година, е известен със своите кристално чисти води, девствени плажове и богата култура, но малката държава в Средиземно море има кървава история, която предизвиква силни емоции и до днес.

„Ние сме изгубени души“, казва кипърският грък Марио Пискирис. Той бил малко момче, когато е избухнала войната в Кипър на 20 юли 1974 г. - точно преди 50 години.

Марио Пискирис бил принуден да избяга с майка си и брат си.

Сега е на 53 години и живее в Лондон, неуреденият конфликт в страната, в която е роден, остава емоционална тема за него, както и за хиляди кипърски гърци и турци по целия свят.

Кипърският турчин Кенан Денизкан казва, че дните след избухването на конфликта през 1974 г. са били "най-мрачната седмица в историята на нашия остров".

За едни 50-годишнината от конфликта е болезнена, за други е повод за празнуване.

Какво се е случило в Кипър?

Кипър бил под британско управление близо 100 години, преди да получи независимост през 1960 г. Турция, Великобритания и Гърция били обявени за гаранти на суверенитета на острова с право да се намесят, ако има срив на конституционния ред. През първите няколко години на независимост кипърските гърци и турци участвали в споделянето на властта, но през 1963 г. спор оставя кипърските гърци ефективно да управляват страната.

Насилието избухва през декември 1963 г., което налага изпращането на мироопазващи сили на ООН на острова.

На 20 юли 1974 г. Турция изпраща военни кораби и войски в Кипър, след като военното правителство в континентална Гърция организира преврат и сваля законното правителство на острова.

Стотици загинали в последвалите битки и конфликтът довел до разделянето на острова между Севернокипърската турска република и Кипърската гръцка република.

И до днес островът остава разделен от сигурна граница с често дълги опашки за паспортна проверка на различните контролно-пропускателни пунктове.

Столицата Никозия е единствената разделена столица в света.

През следващите десетилетия имало множество опити за постигане на мирно споразумение, като някои настоявали за обединение, а други за решение с две държави, при което островът ще остане разделен, но всяка страна ще управлява своята част.

Но такова споразумение никога не е постигнато, предава Sky News.

