"Той беше много мил, нежен и любящ": Присила Пресли със спомени за любовта си с Елвис

Б ившата съпруга на Елвис Пресли Присила сподели спомените си за любовта си с легендарния музикант по време на пресконференция преди премиерата на филма на София Копола за певеца на фестивала във Венеция.

Присила Пресли, която сега на 78 години, говори за срещата си с Елвис на парти с общи приятели, когато той е бил на 24, а тя на 14. Този момент е показан във филма.

„За родителите ми беше много трудно да разберат защо Елвис се интересува толкова много от мен. Мисля, че всъщност причината е, че можех да го слушам. Елвис изля цялата си душа пред мен в Германия: страховете си, надеждите си, говореше за загубата на майка си, с която никога не можеше да се примири. Аз бях човекът, който седеше там, слушаше го и го утешаваше. Между нас наистина имаше връзка."

Според нея мнозина вярват, че връзката им се основава на секс, но Присила твърди, че това не е така. „Хората си мислят: „О, това беше просто секс“. Не, не е. Той беше много мил, много нежен, много любящ и уважаваше факта, че бях само на 14 години. Бяхме единни в мислите си.“

Присила обясни и защо е напуснала Пресли. Според нея това не се дължи на факта, че чувствата им са охладнели. "Начинът му на живот беше труден за мен ... Имахме дъщеря, аз се стараех той да я вижда постоянно. Сякаш никога не сме се напускали."

