"Барби"с най-много номинации за наградите "Златен глобус"

Ф илмът "Барби" получи най-много номинации - девет на брой, за наградите "Златен глобус", следван от "Опенхаймер" с осем, съобщи Асошиейтед прес.

"Опенхаймер" е сред номинираните в категорията за най-добър филм - драма заедно с "Анатомия на едно падане", "Убийците на цветната луна", "Маестро", "Минали животи" и "Зона на интерес".

"Барби" ще се съревновава в категорията за най-добър филм - мюзикъл или комедия заедно с "Въздушния", "Американска литература" (American Fiction), "Останалите", "Май, декември" и "Клети създания".

Сред номинираните драматични и комедийни сериали в телевизионните категории са "Наследници", "1923", "Последните оцелели", "Сутрешното шоу", "Короната", "Тед Ласо", "Начално училище "Абът", "Мечката", "Бари".

Имената на номинираните обявиха стендъп комикът Седрик дъ Ентъртейнър и актьорът Уилмър Валдерама.

След скандал за липсата на разнообразие и корупционни практики и няколко смутни години, наградите "Златен глобус" са готови да отбележат завръщането си.

