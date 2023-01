Знаменитости се заразиха с COVID на церемонията „Златен глобус”

Р едица знаменитости са дали положителни проби за COVID-19, след като са се появили на наградите "Златен глобус".

Няколко звезди, сред които Колин Фарел, Брендън Глийсън, Джейми Лий Къртис и Мишел Пфайфър, обявиха, че са се заразили с вируса в дните след наградите.

На наградите "Изборът на критиците", които се излъчиха в неделя, се изискваха тестове за COVID-19 за участниците, тъй като списъкът на отпадналите се увеличаваше.

Няколко знаменитости, които бяха принудени да отсъстват, се включиха в социалните мрежи.

"Толкова съжалявам, че ще пропусна наградите "Изборът на критиците" днес", написа Пфайфър в публикация в Instagram. "Да, COVID."

Очакваше се Пфайфър да връчи наградата за цялостно творчество на актьора Джеф Бриджис, който вместо това получи наградата от Джон Гудман.

