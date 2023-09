"Барби" официално победи "Супер Марио Bros." за най-касов хит за 2023

"Барби" официално се превърна в най-големия касов хит за годината, след като приходите на куклата от големия екран изпревариха общите приходи от филма "Супер Марио Bros.".

Филмът за Барби, в който титулярната играчка на Марго Роби разменя своя розов фантастичен дом с реалния свят, вече е спечелил 1,38 милиарда долара в световен мащаб. Това надхвърли 1,36 милиарда долара, взети от "Супер Марио Bros.".

"Барби" има и голяма заслуга летният боксофис в САЩ да достигне границата от 4 милиарда долара за първи път след пандемията.

Анализаторите не очакваха кината да стигнат този крайъгълен камък, но успехът на "Барбенхаймер" – "Барби" и "Опенхаймер" на Кристофър Нолан, които бяха пуснати в един и същи ден през юли – надхвърли приходите от миналогодишните общо 3,4 млрд. долара.

Експерти от индустрията също прогнозираха, че филмът "Супер Марио Bros." ще бъде най-големият филм за 2023 г., но "Барби", режисиран от Грета Геруиг, им доказа, че грешат и на този фронт.

BoxOfficeMojo.com, цитиран от BBC, прилага и справка на първите филми в "Топ 5" към момента. "Пазители на Галактиката 3" с Мария Бакалова е първата петица.

Най-големите филми от 2023 г. досега

"Еквалайзер 3", с участието на Дензъл Уошингтън, се оказа поредният летен хит след излизането си този уикенд, като взе 34,5 милиона долара през първите три дни в боксофиса в Северна Америка.

