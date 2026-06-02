Камион на спедиторска фирма и тир се удариха край Криводол, пътят е затворен

К амион на спедиторска фирма и тир се удариха в монтанското село Липен. Пътят между Стубел и Криводол е временно затворен.

На мокрия път товарният автомобил на спедиторска фирма, пътуващ в посока Липен –Криводол се блъска в насрещно идващ тир.

Катастрофа с камиони затвори пътя Видин – Монтана

Едното от превозните средства се отклонява и се блъска в електрически стълб. Шофьорът на товарния автомобил е откаран в болницата в Мотана с травма на крака, предаде БНР.

Преминаването на леките автомобили от Монтана се осъществява по обходния маршрут Сумер - Стояново - Враца.

Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.

Пътят през Липен за Криводол се използва от тировете заради ремонта на Е-79 между Монтана и Враца.