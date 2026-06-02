Свят

Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев

Бомбата е съвместима с F-16 и Mirage и може да поразява цели на голяма дистанция

2 юни 2026, 12:39
Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев
Източник: Istock

О т Харков и Запорожие до Херсон цели градски квартали в Украйна бяха превърнати в руини от оръжие, което струва сравнително малко за производство и срещу което нито една западна система за противовъздушна отбрана не е успяла да намери надеждно решение.

Руските планиращи бомби представляват съветски боеприпаси, оборудвани с евтини системи за насочване, които превръщат обикновените неуправляеми бомби в високоточни оръжия.

Те могат да бъдат изстрелвани от въздушното пространство на Русия, далеч извън обсега на средствата, с които Украйна може да отвърне.

През последните три години тези бомби се превърнаха в едно от най-разрушителните оръжия на фронтовата линия, а Украйна нямаше отговор на тях.

Досега.

Миналата седмица Украйна представи първата си собствено произведена планираща бомба, оръжие, разработвано в продължение на 17 месеца и наречено „Изравнител“.

Това е едно от най-значимите попълнения в украинския арсенал, създаден в страната след началото на войната, и ясен сигнал, че Киев вече не желае да чака западните си партньори да му доставят необходимите оръжия.

„За дълъг период от време практически нямаше ефективна защита срещу руските планиращи бомби и това допринесе значително за тежките украински загуби по фронтовата линия“, заяви Киър Джайлс, сътрудник по програмата за Русия и Евразия и автор на книгата „Кой ще защити Европа“.

„Сега, когато Украйна развива собствени сходни способности, това потенциално може да ускори темпа, с който руските сили ще бъдат изтласквани назад.“

Руските делтапланери опустошават украинските градове без пари

  • Как действат планиращите бомби

Планиращите бомби са конвенционални авиационни боеприпаси, снабдени с крила и системи за насочване, които им позволяват да изминат десетки километри след пускането си.

Освободени на безопасно разстояние извън обсега на украинската противовъздушна отбрана, те могат да достигнат целите си с достатъчна разрушителна сила, за да унищожат укрепена позиция или цяла сграда.

„Практически всяка украинска артилерийска позиция на фронта е изложена на риск от унищожение“, обяснява Кристоф Бергс, анализатор в Кралския институт за обединени служби (RUSI).

„Малките FPV дронове и тактическите безпилотни апарати могат да поразяват цели, но не разполагат с разрушителната мощ на бомба с тегло 250 или 500 килограма.“

Украйна се надява, че отговорът на този проблем ще бъде „Изравнител“, който носи бойна глава с тегло около 227 килограма.

Платформата Brave1,  националният център за отбранителни технологии на Украйна, подчертава, че оръжието е оригинална разработка и „не е копирано от западни или съветски системи“, като вече е преминало всички необходими изпитания.

Според Джайлс Украйна по същество „прави самостоятелно това, което САЩ не искаха да ѝ позволят да прави“, изгражда ударни способности, които Вашингтон не желаеше да предостави, и ги използва по начин, който Съединените щати не бяха склонни да одобрят.

  • Съвместима с F-16 и Mirage

„Изравнител“ е проектирана така, че да може да бъде използвана от съществуващия украински авиационен парк, включително изтребителите F-16 и Mirage. Преди да бъде интегрирана на тези самолети обаче, са необходими допълнителни процедури по сертифициране.

Според Brave1 новото оръжие разполага с високоточна система за насочване и модерни алгоритми, предназначени да преодоляват руските средства за радиоелектронна борба.

Експерти смятат, че то ще позволи на Украйна да поразява цели още по-дълбоко на руска територия и да използва неизползвани досега запаси от въоръжение, включително съветски авиационни бомби, които стоят складирани от началото на войната.

Това е същият подход, който Русия използва през 2023 г., когато разви собствените си способности за планиращи бомби, комбинирайки огромните си запаси от стари боеприпаси със съвременни системи за насочване.

„Това добавя още един инструмент към украинския арсенал за унищожаване на системи и позиции, които не могат надеждно да бъдат поразени само с дронове“, посочва Бергс.

„Наличието на такива бомби създава възможност за удари по укрепени райони, отбранителни позиции и командни пунктове, където е необходима голяма разрушителна мощ.“

Нова заплаха: Какво представляват руските управляеми бомби

  • Ограниченията остават

Въпреки това възможностите на Украйна имат своите ограничения.

„Основният проблем на украинските военновъздушни сили е, че те не са особено големи“, отбелязва Робърт Толаст, анализатор и изследовател в RUSI.

По думите му украинските самолети обикновено пускат управляемите планиращи бомби от голямо разстояние, за да избегнат сблъсък с руската авиация, която разполага с далекобойни и ефективни ракети „въздух-въздух“.

Това ограничение е от огромно значение.

Русия пуска своите планиращи бомби от височина между 6000 и 7600 метра във въздушното си пространство, което им осигурява максимален обсег и висока точност.

Украинските самолети, принудени да летят ниско, за да избегнат руската противовъздушна отбрана, не могат да постигнат същите параметри. Полетът на малка височина значително намалява разстоянието, което бомбата може да измине след пускането си.

Сам по себе си „Изравнител“ няма да промени хода на войната.

Но в комбинация с нарастващия арсенал от украински оръжия местно производство, включително ракетата „Фламинго“, прехващащите дронове тип „ловец-убиец“ и далекобойните безпилотни апарати, способни да достигат Москва, той представлява още една точка на натиск във война, която според експертите няма да бъде решена от едно-единствено оръжие, а от натрупания ефект на множество различни системи.

„За да спечелиш война, трябва постоянно да създаваш нови проблеми на противника“, обобщава Толаст.

Източник:  The Telegraph    
Виривнювач Украйна планиращи бомби отбранителна индустрия Brave1 военна технология въздушни удари военна помощ руска агресия въоръжение
Последвайте ни

По темата

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Резиденцията на съпругата на Володимир Зеленски - Олена: Как изглежда домът ѝ

Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

„Ти избираш каква игла да си – безопасна или опасна“: Думите на Любен Дилов-син, които всеки трябва да си припомни

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
Китайската MG отваря завод в Испания през 2028 г.

Китайската MG отваря завод в Испания през 2028 г.

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 6 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 6 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 6 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Любопитно Преди 9 минути

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

Васил Михайлов с ново нарушение зад решетките, искат по-тежък режим

Васил Михайлов с ново нарушение зад решетките, искат по-тежък режим

България Преди 11 минути

„Прокурорския син“, е участвал в сбиване в затвора в Бобов дол във вторник сутрин, съобщи правосъдният министър Николай Найденов

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Любопитно Преди 1 час

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

България Преди 1 час

Заплашителни имейли са изпратени до учебни заведения в няколко области, включително Пловдив, Ловеч и Разград

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Тръмп избухна срещу Нетаняху: Ти си напълно откачен, щеше да си в затвора без мен

Свят Преди 1 час

Американският президент отправил гневни ругатни към Нетаняху и настоял Израел да прекрати ударите срещу Ливан

<p>20 000 евро глоба за ВиК&nbsp;дружество&nbsp;за необосновано поскъпване на услуга</p>

КЗП глоби ВиК дружество с 20 000 евро за необосновано поскъпване на услуга

България Преди 1 час

Доналд Тръмп

Спорният фонд на Тръмп за 1,8 милиарда долара е мъртъв - засега

Свят Преди 1 час

Въпреки че Белият дом посочи съдебно решение като причина за спирането, източници разкриват, че администрацията отстъпва заради блокиран имиграционен закон в Конгреса

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Следите от големия обир в Лувъра водят към Белгия и Източна Европа

Свят Преди 1 час

Френските и белгийските власти обединиха сили в разплитането на обира от Лувъра. Арести на заподозрени от Източна Европа загатнаха за схема, при която задигнатите скъпоценности се разпродават нелегално на черния пазар в Антверпен

<p>Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ</p>

Зеленски: Русия обучава отвлечени украински деца да воюват срещу собствения си народ

Свят Преди 1 час

Киев твърди, че разполага с доказателства, че отвлечени украински момчета са изпращани на фронта след систематично „превъзпитание“ и насаждане на омраза към родината им

ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените промени в удължителния закон за бюджета

ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените промени в удължителния закон за бюджета

България Преди 1 час

"Не може да се започне с мерки, свързани с бюджета от най-уязвимите", заяви Деница Сачева

<p>Бил Гейтс призна&nbsp;за над 20 афери&nbsp;</p>

Бил Гейтс признал за над 20 извънбрачни връзки пред служителите си

Свят Преди 1 час

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс е признал пред служители на фондацията си за появили се твърдения за над 20 извънбрачни връзки по време на развода му през 2021 г. Милиардерът разкри детайли за отношения с рускини и контактите си с Джефри Епстийн

,

Пълна доминация: Дрейк оглави „Билборд“ за втора поредна седмица

Любопитно Преди 1 час

Канадският рапър Дрейк закова 14-ия си номер едно хит с парчето „Janice STFU“, докато новата песен на Оливия Родриго направи брутален дебют в топ 5 с близо 20 милиона стриймвания. Големите имена в музиката затягат хватката си над американския ефир

<p>&bdquo;Мислех, че ще умра&ldquo;: Опитах &bdquo;детокса&ldquo; с жабешка отрова, който отнема човешки животи</p>

„Мислех, че ще умра“: Жена разказа ужаса от популярна „лечебна“ церемония с жабешка отрова

Свят Преди 1 час

Какво представлява ритуалът с жабешка отрова, който отнема човешки животи?

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Дъщерята на Дженифър Лопес, Еме, вече се представя с името Оскар

Любопитно Преди 2 часа

Дженифър Лопес преминава през емоционален период, след като близнаците ѝ завършиха гимназия. И докато латино дивата плаче заради предстоящото раздели с децата си, феновете забелязаха, че едно от тях вече официално се представя с ново име – Оскар

Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

Хванаха две пратки с анаболни стероиди на митницата в София

България Преди 2 часа

Едната от субстанциите е била открита в колет от Индия

Само 3 месеца след смъртта на актьора Джеймс Ван Дер Бик: Бившата му съпруга вдигна сватба

Само 3 месеца след смъртта на актьора Джеймс Ван Дер Бик: Бившата му съпруга вдигна сватба

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата сподели емоционални кадри от приказната сватба на открито, която се състоя само три месеца след като първият ѝ съпруг загуби битката с рака на дебелото черво

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Edna.bg

Почина Любен Дилов-син

Edna.bg

България загуби с 0:1 от Черна гора в Пловдив

Gong.bg

От стадиона до старите улици: какво ще преживеят феновете във Филаделфия

Gong.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg

Сигнали за бомби в над 70 училища в цялата страна

Nova.bg