Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев

О т Харков и Запорожие до Херсон цели градски квартали в Украйна бяха превърнати в руини от оръжие, което струва сравнително малко за производство и срещу което нито една западна система за противовъздушна отбрана не е успяла да намери надеждно решение.

Руските планиращи бомби представляват съветски боеприпаси, оборудвани с евтини системи за насочване, които превръщат обикновените неуправляеми бомби в високоточни оръжия.

Те могат да бъдат изстрелвани от въздушното пространство на Русия, далеч извън обсега на средствата, с които Украйна може да отвърне.

През последните три години тези бомби се превърнаха в едно от най-разрушителните оръжия на фронтовата линия, а Украйна нямаше отговор на тях.

Досега.

Миналата седмица Украйна представи първата си собствено произведена планираща бомба, оръжие, разработвано в продължение на 17 месеца и наречено „Изравнител“.

Това е едно от най-значимите попълнения в украинския арсенал, създаден в страната след началото на войната, и ясен сигнал, че Киев вече не желае да чака западните си партньори да му доставят необходимите оръжия.

„За дълъг период от време практически нямаше ефективна защита срещу руските планиращи бомби и това допринесе значително за тежките украински загуби по фронтовата линия“, заяви Киър Джайлс, сътрудник по програмата за Русия и Евразия и автор на книгата „Кой ще защити Европа“.

„Сега, когато Украйна развива собствени сходни способности, това потенциално може да ускори темпа, с който руските сили ще бъдат изтласквани назад.“

Как действат планиращите бомби

Планиращите бомби са конвенционални авиационни боеприпаси, снабдени с крила и системи за насочване, които им позволяват да изминат десетки километри след пускането си.

Освободени на безопасно разстояние извън обсега на украинската противовъздушна отбрана, те могат да достигнат целите си с достатъчна разрушителна сила, за да унищожат укрепена позиция или цяла сграда.

„Практически всяка украинска артилерийска позиция на фронта е изложена на риск от унищожение“, обяснява Кристоф Бергс, анализатор в Кралския институт за обединени служби (RUSI).

„Малките FPV дронове и тактическите безпилотни апарати могат да поразяват цели, но не разполагат с разрушителната мощ на бомба с тегло 250 или 500 килограма.“

Украйна се надява, че отговорът на този проблем ще бъде „Изравнител“, който носи бойна глава с тегло около 227 килограма.

Платформата Brave1, националният център за отбранителни технологии на Украйна, подчертава, че оръжието е оригинална разработка и „не е копирано от западни или съветски системи“, като вече е преминало всички необходими изпитания.

Според Джайлс Украйна по същество „прави самостоятелно това, което САЩ не искаха да ѝ позволят да прави“, изгражда ударни способности, които Вашингтон не желаеше да предостави, и ги използва по начин, който Съединените щати не бяха склонни да одобрят.

Съвместима с F-16 и Mirage

„Изравнител“ е проектирана така, че да може да бъде използвана от съществуващия украински авиационен парк, включително изтребителите F-16 и Mirage. Преди да бъде интегрирана на тези самолети обаче, са необходими допълнителни процедури по сертифициране.

Според Brave1 новото оръжие разполага с високоточна система за насочване и модерни алгоритми, предназначени да преодоляват руските средства за радиоелектронна борба.

Експерти смятат, че то ще позволи на Украйна да поразява цели още по-дълбоко на руска територия и да използва неизползвани досега запаси от въоръжение, включително съветски авиационни бомби, които стоят складирани от началото на войната.

Това е същият подход, който Русия използва през 2023 г., когато разви собствените си способности за планиращи бомби, комбинирайки огромните си запаси от стари боеприпаси със съвременни системи за насочване.

„Това добавя още един инструмент към украинския арсенал за унищожаване на системи и позиции, които не могат надеждно да бъдат поразени само с дронове“, посочва Бергс.

„Наличието на такива бомби създава възможност за удари по укрепени райони, отбранителни позиции и командни пунктове, където е необходима голяма разрушителна мощ.“

Ограниченията остават

Въпреки това възможностите на Украйна имат своите ограничения.

„Основният проблем на украинските военновъздушни сили е, че те не са особено големи“, отбелязва Робърт Толаст, анализатор и изследовател в RUSI.

По думите му украинските самолети обикновено пускат управляемите планиращи бомби от голямо разстояние, за да избегнат сблъсък с руската авиация, която разполага с далекобойни и ефективни ракети „въздух-въздух“.

Това ограничение е от огромно значение.

Русия пуска своите планиращи бомби от височина между 6000 и 7600 метра във въздушното си пространство, което им осигурява максимален обсег и висока точност.

Украинските самолети, принудени да летят ниско, за да избегнат руската противовъздушна отбрана, не могат да постигнат същите параметри. Полетът на малка височина значително намалява разстоянието, което бомбата може да измине след пускането си.

Сам по себе си „Изравнител“ няма да промени хода на войната.

Но в комбинация с нарастващия арсенал от украински оръжия местно производство, включително ракетата „Фламинго“, прехващащите дронове тип „ловец-убиец“ и далекобойните безпилотни апарати, способни да достигат Москва, той представлява още една точка на натиск във война, която според експертите няма да бъде решена от едно-единствено оръжие, а от натрупания ефект на множество различни системи.

„За да спечелиш война, трябва постоянно да създаваш нови проблеми на противника“, обобщава Толаст.