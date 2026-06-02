Паника в Индия: Премахнаха гигантска 21-метрова статуя на Меси, защото се люлее от вятъра

О громна статуя на футболната легенда Лионел Меси в Колката, Индия, беше спешно демонтирана, след като местните жители забелязаха, че монументът се люлее опасно от вятъра. Инженерите установиха, че конструкцията е сериозно компрометирана и застрашава сигурността в района, съобщава BBC.

Гигантският паметник в столицата на щата Западна Бенгалия бе издигнат през декември по време на турнето на Меси в страната под надслов „GOAT“ (съкращение от английски за „Най-великият за всички времена“).

Според информация на местните медии инженери от Департамента за обществено строителство (PWD) са извършили спешна инспекция на статуята след поредица от оплаквания от притеснени граждани. След огледа е издадена заповед за незабавното ѝ премахване и преместване, тъй като конструктивната цялост на съоръжението е била сериозно нарушена.

A 70ft Messi statue has been deemed ‘unsafe’ only a few months after being put up



It was seen ‘swaying in the wind’ by locals and is now due to be taken down pic.twitter.com/x3B4jd41Gr — Dexerto (@Dexerto) May 31, 2026

„Статуята на аржентинската футболна легенда беше обявена за опасна“, заяви местният депутат от Западна Бенгалия Шарадват Мукерджи. „Забелязахме, че монументът буквално се люлее от вятъра.“

Мукерджи допълни, че близостта на конструкцията до натоварен път и метростанция е направила премахването ѝ „по-лесно на думи, отколкото на дела“, но въпреки това властите са предприели действия при първа възможност.

Преди броени дни изработената от фибростъкло и желязо структура беше временно укрепена с подсилени найлонови въжета, а около обекта бяха поставени бариери, които да държат пешеходците и автомобилния трафик на безопасно разстояние. В крайна сметка съоръжението вече е окончателно демонтирано и се транспортира.

Информационната агенция „Press Trust of India“ съобщава, че в момента статуята се намира под попечителството на Департамента за обществено строителство, като все още няма официално решение къде точно ще бъде монтирана отново.