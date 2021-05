Музикални издания: Балканските страни от бившия източен блок претърпяха поражение на "Евровизия"

Д есет песни се класираха на финала на певческия конкурс "Евровизия". Първата полуфинална вечер се проведе снощи в Ротердам, съобщават специализирани музикални електронни издания.

От представените общо 16 песни, на финала отиват Азербайджан, Белгия, Кипър, Израел, Литва, Малта, Норвегия, Русия, Украйна и Швеция. Отпадат Ирландия, Австралия, Република Северна Македония, Словения, Хърватия и Румъния.

Наблюденията от първата полуфинала вечер показват, че от представилите се пет балкански изпълнители, едва един минава на финала и то балканска страна от така наречения западен блок - Кипър, докато участниците от балканските страни от бившия източен блок не се класират - Румъния и три бивши югославски републики.

Три страни, отговарящи на критерия за многообразие, също отиват на финала - Швеция, Малта и Израел. Класира се и песен, посветена на училищния тормоз - тази на Норвегия. На финала отиват всички представители на бившия съветски блок, явили се в първата полуфинална вечер - Азербайджан, Русия и Украйна.

От класиралите се песни баладите са малко - Швеция, Норвегия и Белгия, докато останалите са преобладаващо танцувални, било то диско, латино, ориент, рап, ритъм енд блус или електропоп.

България е във втората полуфинална вечер утре (20 май).

Виктория Георгиева ще представи своята песен "Growing Up is Getting Old".

Виктория Георгиева Източник: AP/БТА

Тогава ще се представят и още няколко балкански страни - Гърция, Сърбия и Албания.

Директно на финала по регламент отиват страната домакин Нидерландия, плюс Великобритания, Италия, Франция, Германия и Испания.

Финалът е в събота (22 май).

Откриха "Евровизия", какви са прогнозите за България

Тази песен ще представи България на "Евровизия 2021"