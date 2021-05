Откриха "Евровизия", какви са прогнозите за България

М еждународният песенен конкурс "Евровизия", чието тазгодишно издание е в Ротердам, бе официално открит снощи, предадоха ТАСС и Франс прес, цитирани от БТА.

На церемонията в нидерландския пристанищен град присъстваха делегации на 34 от 39-те страни участнички, сред които и България.

Събитието бе излъчвано на живо онлайн за почитателите и журналистите, които не успяха да отидат в Нидерландия заради ограниченията във връзка с коронавируса.

Представителката на Австралия Монтен няма да може да отиде на място заради рестрикциите и ще участва в конкурса дистанционно. Отсъстваха още делегациите на Полша и Исландия, членове на които дадоха положителна проба за коронавирус. Представителите на Румъния и Малта, които са отседнали в един хотел с тях, пък се самоизолираха.

Двата полуфинала на "Евровизия" са във вторник и четвъртък. На финала в събота ще могат да присъстват около 3500 човека, при това без да носят маска. Те обаче ще трябва да представят отрицателен тест за коронавирус. Самите участници ще бъдат изолирани в специален балон.

Според прогнозите

Барбара Прави, често сравнявана с легендарната Едит Пиаф, може да донесе първата победа на Франция от 44 години. С най-големи шансове след нея са представителите на Италия и Малта, отбелязва Франс прес.

Миналата година конкурсът бе отменен за първи път в своята история заради избухването на пандемията.

България ще бъде представена от Виктория Георгиева

с песента УGrowing Up is Getting OldФ. Тя ще пее във втория полуфинал в Ротердам в четвъртък. Според прогнозите българската представителка има сериозни шансове, най-малкото за добро представяне. Някои букмейкъри я нареждат на шесто място.

