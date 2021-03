Тази песен ще представи България на "Евровизия 2021"

В иктория Георгиева ще участва на "Евровизия 2021" с песента "Growing Up is Getting Old". Българското предложение за музикалната надпревара беше представено на специален концерт, излъчен в канала на изпълнителката в YouTube. Песента е от дебютния албум на Виктория "A little dramatic".

От екипа на певицата споделят, че "Growing Up is Getting Old" е песента, която се е харесала най-много на международните журита, в които участие са взели музикални редактори, изпълнители, телевизионни и музикални продуценти от европейски държави.

"Евровизия 2021" ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май.

А ето и какъв е пътят на Виктория от Варна до сцената на "Евровизия"

Виктория стартира музикалната си кариера след участието си в четвърти сезон на X Factor Bulgaria. Родена е на 21 септември 1997 г. във Варна.

Започва да пее на единадесет години. След известно време се записва във вокално студио "Ангелски гласове", където неин учител по музика е Атанаска Липчева. Певицата се явява на прослушване през първите 3 сезона на X Factor Bulgaria, но възрастта ѝ е главният проблем да продължи участието си. Тя става популярна, когато е само на 17 години и е сред финалистите в четвъртия сезон на X Factor. Феновете сe влюбват в изключителния ѝ глас и силното ѝ сценично присъствие, разказват във видео на канала Celebrity Box във Vbox.

Първият ѝ самостоятелен сингъл "Незавършен роман" се появява няколко месеца, след като младата певица подписва договор с лейбъла „Monte Music“ и участва в успешния летен проект "Нищо случайно", заедно с Ники Бакалов и Venzy. През 2017г. Виктория напуска „Monte Music”. През 2018 г. в Лос Анджелис, Калифорния певицата пише и заснема първата си английска песен "I Wanna Know", която е издадена през юни 2019 г. Песента има и музикален видеоклип, който е режисиран от Димитри Стефанов и продуциран от Велина Илиева.

На 25 ноември 2019 г. беше разкрито, че Виктория ще представлявала България на музикалния конкурс "Евровизия" през 2020 г. в Ротердам с песента "Tears getting sober". Парчето беше определяно за един от фаворитите на конкурса, но той беше отменен заради пандемията причинена от COVID-19. Малко по-късно бе съобщено, че Вики ще представлява страната ни на конкурса на "Евровизия" през 2021 г.

През юни 2020 г. Вики пусна песента "Alright", която е създадена в един от кампусите на Евровизия. През ноември издава третия си сингъл "Ugly Cry", който e също толкова успешен, колкото и предишните два.

Източник на заглавна снимка: Lora Musheva