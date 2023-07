Археолози разрешиха загадка на 2000 години

Н ово проучване разреши дългогодишната мистерия на 2000-годишно погребение на британските острови Сили – дали е било на мъж или на жена, съобщава ДПА.

Изследователи от правителствената служба за опазване на историческото наследство „Хисторик Ингланд“ анализираха отново праисторическото погребение, което озадачава археолозите, откакто е открито на остров Брайхър през 1999 г., и стигнаха до заключението, че обитателят на гроба е жена.

Гробът е уникален за Западна Европа от желязната епоха, тъй като съдържа както огледало, така и меч само на един човек.

От години тези предмети озадачават експертите, тъй като в други погребения от същия период мечовете обикновено се намират при мъже, а огледалата - при жени.

Откритията обаче показват, че участието на жени в набези и други видове насилие може да е било по-често срещано в обществото от желязната епоха, отколкото се е смятало досега.

Сара Старк, биолог специалист по човешки скелети към „Хисторик Ингланд“, каза: „Нашите открития предлагат вълнуваща възможност за нова интерпретация на това важно погребение. Те предоставят доказателства за водещата роля на жените във военните действия на архипелага Сили от желязната епоха“.

„Въпреки че никога няма да узнаем всичко за символиката на погребалните предмети, комбинацията от меч и огледало предполага, че тази жена е имала висок статус в своята общност и може да е играла ръководна роля в местните войни, организирайки или ръководейки набези срещу съперничещи си групи“, каза още специалистката.

„Това би могло да подскаже, че женското участие в набези и други видове насилие е било по-често срещано в обществото от желязната епоха, отколкото сме смятали досега, и може да е положило основите, от които по-късно да се появят лидери като Будика“, обясни Старк.

