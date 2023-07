Откриха руините на Театъра на Нерон

Р уините на Театъра на Нерон – императорски театър, споменат в древни римски текстове, но неоткрит досега, бяха намерени от археолози под градината на бъдещия хотел „Четири сезона“ в близост до Ватикана, съобщи АП.

Археолозите започнаха разкопки дълбоко под заградената градина на двореца Палацо дела Ровере през 2020 г. като част от планираните ремонти на ренесансовата сграда. Дворецът, който се намира на широката улица Виа дела Кончилиационе, водеща до площад "Св. Петър", е имот на древен ватикански рицарски орден, от който давали пространството под наем като хотел, за да спечелят пари за християните в Светите земи.

Генералният губернатор на т.нар. Орден на Божия гроб в Йерусалим – Леонардо Висконти ди Модроне, потвърди по време на пресконференция, обявяваща археологическото откритие, че новата хотелска верига ще бъде „Четири сезона“. Местни новинарски издания съобщиха, че хотелът ще да бъде отворен навреме за юбилея на Ватикана през 2025 г., когато се очаква около 30 милиона души да посетят Рим.

Длъжностни лица приветстваха находките от разкопките като „изключителни“ заради информацията, която предоставят за римската история от времето на Римската империя до XV-ти век. Сред откритията бяха стъклени цветни чаши от X-и век, както и керамика. Главният археолог на обекта Марция Ди Менто отбеляза, че преди са били открити само седем стъклени чаши от тази историческа епоха, и че разкопките на този обект са разкрили още седем.

Археолозите също откриха мраморни колони и мазилка, украсена със златни листа, поради което заключиха, че Театърът на Нерон, споменат в текстовете на Плиний Стари – древен римски автор и философ, наистина се е намирал там, разположен точно до река Тибър.

Длъжностни лица обявиха, че преносимите антики ще бъдат преместени в музей, докато руините на самата сграда на театъра ще бъдат покрити отново след приключването на всички проучвания.