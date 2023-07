Древна ДНК хвърля нова светлина върху миналото на Европа

У чени реконструираха родословното дърво на две семейства, които са погребвали мъртвите си на едно и също място преди 7000 години в района на Парижкия басейн, съобщи АФП.

Изследването хвърля нова светлина върху живота на неолитните общности в Европа.

Откритият през 2004 г. некропол край Гюржи, Йона, съдържа гробовете на 130 души, датиращи от около 4850 до 4500 г. пр. н. е.

