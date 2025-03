Защо Нефертити все още вдъхновява, 3300 години след като е царувала

Н ефертити не е просто историческа икона — тя е феномен, чиято красота и загадъчност продължават да завладяват света дори и след 3300 години.

Преди 100 години, в двора на Новия музей в Берлин, светът се сблъсква за първи път с една от най-устойчивите си икони на красотата: Царица Нефертити. Открит в Египет през 1912 г. от германски археолози, нейният 3300-годишен бюст от варовик с мазилка е изложен през 1924 г. Откриването му зашеметява публиката от Кайро до Лондон и предизвиква вековно увлечение по нейната естетика.

Рязко изразените черти на артефакта - изрязаната челюст, високите скули, „лебедовата“ шия и пленителните очи - десетилетия наред служат като отправна точка в модата и изкуството.

Нефертити е с широка яка и плоска корона със златна лента и ураус (украса за глава със свещена змия), декорирани в зелено, жълто, кафяво и синьо. Проучванията показват, че тя е била царска и благородническа особа, която според сведенията е родила шест дъщери, една от които се твърди, че се е омъжила за Тутанкамон, но за живота и произхода на Нефертити се знае малко. Египет през XIV в. пр.н.е. не е бил етнически или расово хомогенен и много учени предполагат, че въз основа на изображенията ѝ и населението на региона Нефертити би била считана за цветнокожа жена в днешните условия.

„Бюстът на Нефертити е толкова съвършен, тя е толкова самоуверена. Именно това наистина привлича вниманието и въображението. Това е нейната увереност и, разбира се, погледът ѝ. Това е нещо, което привлича всички ни“, казва пред CNN д-р Черил Финли, професор по история на изкуството в колежа „Спелман“ в Атланта.

Смисълът на името ѝ - „красивата пристигна“ - се оказва особено подходящ, тъй като лицето ѝ е запечатано в рекламите, а образът ѝ се появява в рубриките за красота.

Дизайнерите от онова време, като френския коафьор Пол Поаре, включват египетски мотиви в работата си. През 1945 г. американската мелничарка Лили Даше създава шапки с подчертан дух на Нефертити. През 1961 г. Vogue публикува статия, в която се разглежда продължаващото „очарование“ на света от кралицата. Превъплъщението на Елизабет Тейлър в образа на Клеопатра през 1963 г. допълнително затвърждава тази мания, превръщайки „египетската визия“ в основен елемент в модните среди.

Стилът на Нефертити продължава да влияе на модата десетилетия след откриването на бюста. В ревюто на Dior за пролетта на 2004 г. Джон Галиано демонстрира визии, които включват високи шапки на Нефертити. През 2015 г. Кристиан Лубутен пусна на пазара колекция червила, която черпи вдъхновение от кралската съпруга и включва златно-черни детайли. . Дизайнери на бижута като Azza Fahmy я пресъздадоха в своите произведения, а линията на Azzedine Alaïa за есента на 2017 г. отдаде почит с черни тюрбани, един от които беше известен с това, че го носеше супермоделът Наоми Кембъл.

В наши дни значението на Нефертити като културна икона остава силно. В TikTok и Instagram инфлуенсърите пресъздават външния вид на кралицата. Нейното подобие вдъхновява най-различни предмети - от масово произвеждани тениски и чаши до рокли за 14 000 долара и парфюми от висок клас. В козметичната индустрия марки с чернокожи и кафяви собственици като Juvia's Place и UOMA Beauty предлагат на пазара гримове, които отдават почит на Нефертити. Дори пластичните хирурзи я споменават с „Лифтинг на Нефертити“ - неинвазивна козметична техника, при която се използва ботокс за подобряване на челюстната линия.

„Бюстът на Нефертити... е отвъд времето. Той също така позволява на хората да черпят от него собствена сила“, обяснява Финли.

Но историята за това как бюстът на Нефертити е попаднал в Берлин е изпълнена с противоречия. След като е транспортиран до Европа през 1913 г., една година след откриването му в Египет, той е скрит от обществеността в продължение на повече от десетилетие. През 1924 г. тя е изложена в Нойес Музеум, където все още се намира, като предизвиква продължаващ дебат за нейното законно място на покой (неотдавнашна петиция, водена от египтолога Захи Хавас, поднови призивите за нейното връщане, заявявайки, че изнасянето ѝ от страната е „неоправдано“ и против „духа на египетските закони“).

Когато бюстът е открит за първи път, белите жени от Запада се опитват да подражават на външния вид на Нефертити. Статия в „Ню Йорк Таймс“ от 1933 г. насърчава жените да пресъздадат чертите ѝ - макар и без потъмняване на кожата, което е отражение на структурните дисбаланси в индустрията за красота, която фетишизира неевропейската естетика, но обезкуражава и дискриминира по-тъмните тонове на кожата. Жените започват да оформят външния си вид по стила на Нефертити, като очертават очите си като нейните котешки очи, носят топове, които имитират тези от епохата на Нефертити, и носят високи шапки или прибират косата си високо, за да наподобяват короната ѝ. Реплики на бюста дори се появяват в американските фризьорски салони, обещавайки очарованието на нейната „екзотична“ красота.

„А защо да не искате да приличате на нея?“ , казва д-р Елка Стивънс, доцент по визуална култура и студийно изкуство в университета „Хауърд“ във Вашингтон, окръг Колумбия. - “Свалете короната, пуснете я във всяко общество и тя ще се впише в него“.

Казва ни повече за нас самите, отколкото за нея

Нефертити може би е била по-приемлива за европейската публика, тъй като някои от чертите на бюста съответстват добре на западните естетически предпочитания, обяснява професор Чармейн А. Нелсън от Масачузетския университет в Амхърст. Тя отбеляза, че царицата се противопоставя на „толкова много от историята на западното възприемане на чернокожите жени и цветнокожите жени, (което) е като „други“, като „гротескни“, като „неестетични тела“ - каза Нелсън, която преподава чернокожо диаспорно изкуство и история на изкуството.

„Това, че косата ѝ е покрита, е наистина поразително“, допълва тя, намеквайки, че текстурираните коси, особено афро-текстурираните стилове, исторически са предизвиквали европоцентричните стандарти за красота.

