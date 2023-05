Арестуваха дъщерята на Мик Джагър

Д жейд Джагър, дъщерята на певеца от група „Ролинг стоунс“ Мик Джагър, беше арестувана за нападение на полицаи на испанския остров Ибиса, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местната полиция.

Jade Jagger, 51, 'is arrested in Ibiza accused of attacking a police officer' Spanish media claim https://t.co/P28tBalaqJ pic.twitter.com/tq1tbk4paK

51-годишната дизайнерка на бижута и неин приятел бяха арестувани в сряда след кавга в ресторант в столицата на острова, предаде в. „Ел Паис“, позовавайки се на свидетели на случката. Мъжът, който е придружавал Джагър, е проявил агресия към сервитьорите, след което двамата са бил изгонени от ресторанта, се казва в изданието.

Video shows Jade Jagger's boyfriend being pinned to the ground before couple are arrested in Ibiza pic.twitter.com/RkNIuP8ZKU