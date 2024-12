Анимацията Bluey става игрален филм

А встралийският анимационен сериал Bluey ще бъде адаптиран в игрален филм.

Програмата, която проследява приключенията на любвеобилното, неизчерпаемо, синьо куче хелер, което живее с майка си, баща си и малката си сестра Бинго, ще излезе на големия екран през 2027 г.

A feature film based on the hit animated children's series is set for a theatrical release in 2027 from BBC Studios and Walt Disney Studios.