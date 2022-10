Анджелина Джоли ще се превъплъти в Мария Калас

Х оливудската актриса Анджелина Джоли ще играе главна роля в биографичния филм на режисьора Пабло Лараин, посветен на оперната дива Мария Калас, съобщава Variety.

Филмът ще се казва "Мaрия". Той разказва за последните дни от живота на легендарната американска певица от гръцки произход.

Калас е гръцка сопранова певица, родена в САЩ, и една от най-известните оперни певици на 20 век. Родена е в Манхатън и получава оперното си образование в Гърция, когато е на 13 години, а по-късно се премества в Италия, за да направи кариера. През годините тя се бори с късогледство, което я прави почти сляпа, и с множество скандали в личния и професионалния ѝ живот.

Тя е имала силно съперничество с италианската оперна певица Рената Тебалди, както и афера с Аристотел Онасис (който по-късно се жени за Жаклин Кенеди Онасис, която по стечение на обстоятелствата е обект на филма на Лараин "Джаки").

"Възможността да съчетая двете си най-дълбоки и лични страсти - киното и операта - беше дългоочаквана мечта", казва Лараин. "Да направя това с Анджелина, изключително смел и любопитен артист, е завладяваща възможност. Истински подарък."

"Приемам много сериозно отговорността към живота и наследството на Мария. Ще дам всичко от себе си, за да отговоря на предизвикателството. Пабло Лараин е режисьор, на когото отдавна се възхищавам. Да получа шанса да разкажа още от историята на Мария с него и по сценарий на Стивън Найт е мечта", казва Джоли.

