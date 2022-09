Анджелина Джоли посети най-засегнатите райони в Пакистан

А мериканската актриса Анджелина Джоли посети Пакистан във връзка с катастрофалните наводнения и последствията от тях, предаде ДПА.

Холивудската звезда е известна с хуманитарната си дейност по цял свят. Във вторник тя пристигна в Пакистан, за да покаже подкрепата си. Повече от 33 млн. души са засегнати от наводненията.

Джоли ще посети районите, които са унищожени от наводненията и се нуждаят от най-много подкрепа. Необходими са и дългосрочно решения за все по-честите кризи, предизвикани от промените в климата, обяви Международният комитет за спасение в свое изявление.

Видеозапис показва Джоли на летището в Пакистан. Видеото предизвика голям интерес в социалните мрежи и стана новина в местните медии.

Angelina Jolie visits flood-hit #Pakistan



She first traveled to the Dadu area, where she talked to women and children.

The purpose of her visit is to draw the attention of the international community to the catastrophic destruction. pic.twitter.com/fKQSGULuOb