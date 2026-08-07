Братът на Анджелина Джоли разкри, че е гей след развода със съпругата си

Б ратът на Анджелина Джоли – Джеймс Хейвън, официално обяви, че е гей. Разкритието идва малко след раздялата му със съпругата му Роми Имбели, звезда от риалити формата “The Real L Word”, съобщава Page Six.

53-годишният Хейвън съобщи новината за сексуалната си ориентация по време на съвместно излъчване на живо с бившата си половинка в платформата Substack.

Освен това стана ясно, че той подготвя и собствен седмичен подкаст, озаглавен “Safe Haven with James Haven”, в който ще разговаря с гости за повратните моменти, оформили живота им.

Angelina Jolie’s brother James Haven, 53, comes out as gay after splitting from wife https://t.co/yeETQFoBEo pic.twitter.com/4hmzyZSomn — Page Six (@PageSix) August 6, 2026

Брак, продължил едва 15 дни

По време на излъчването Хейвън потвърди, че е признал истината на Имбели, след като бракът им е бил официално анулиран през март 2025 г. Двамата се разделят още през август 2024 г. – едва 15 дни след дискретната си сватба в Лагуна Бийч, Калифорния.

На тържеството тогава е присъствал баща им – известният актьор Джон Войт, но самата Анджелина Джоли не е сред гостите.

Говорейки за ориентацията си, Хейвън сподели, че още от малко момче е бил обсебен от принцесите на Дисни: „Тогава нямах думите, за да обясня защо, просто знаех, че това ме кара да се чувствам повече себе си. Никога не е ставало дума да се правя на някой друг, а да позволя на една част от мен да засияе – част, която винаги е била там“.

Той добави, че разкриването пред света не означава да се превърнеш в нов човек, а „да позволиш на останалите най-накрая да се запознаят с този, който е бил тук през цялото време“.

Angelina Jolie’s older brother James Haven came out as gay on his ex-wife Romi Imbelli’s Substack on Aug. 6: “I am now free to live the life that I believe I was always meant to live.” https://t.co/hZdIFgyKpl pic.twitter.com/Ty4idNHx7M — E! News (@enews) August 6, 2026

Надежда за подкрепа от семейството

Синът на Джон Войт изрази надежда, че семейството му и близките му ще го подкрепят: „Надявам се да изберат любовта пред страха, разбирането пред съждението и свързаността пред вярванията, които може да са ни разделяли. Надявам се да виждат същото сърце, същия смях и същата душа, които винаги са познавали“.

Подкрепата на бившата му съпруга

Роми Имбели показа пълна подкрепа към бившия си съпруг по време на излъчването, признавайки, че винаги е подозирала истината: „Не исках да го видя. Не исках да го повярвам, защото това означаваше да те загубя в досегашната ти роля. Но ти не си ми просто близък приятел. Ти си моята любов. И просто се оказа гей“.

В съвместно изявление в Instagram Имбели допълни: „Не бях там, за да разкривам някого против волята му. Бях там, за да му помогна да се освободи. И той отвръщайки, освободи мен. Завинаги ще го обичам – той е моето семейство и една от най-големите любови в живота ми“.