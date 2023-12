"Анатомия на едно падение" триумфира на Европейските филмови награди

С ъдебната драма "Анатомия на едно падение" на френската режисьорка Жустин Трие спечели отличието за най-добър европейски филм за 2023 г. , предаде ДПА.

The French Film 'Anatomy of a Fall' won the best picture, best director and best actress awards, among others at the European Film Awards. https://t.co/YBRLRnJobB — DW News (@dwnews) December 10, 2023

Европейските филмови награди бяха раздадени в Берлин снощи.

Продукцията разказва историята на успешна писателка, в чиято роля е актрисата Сандра Хюлер. Тя се опитва да докаже своята невинност, след като е обвинена в убийството на съпруга си. Режисьорката Жустин Трие спечели "Златна палма" на тазгодишния кинофестивал в Кан.

Sandra Hüller explains why she asked for minute of silence at the European Film Awards after winning Best Actress for 'Anatomy Of A Fall' #europeanfilmawards pic.twitter.com/4vCFfmLnvc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 9, 2023

На церемонията в Берлин "Анатомия на едно падение" взе наградите за най-добър сценарий, както и за най-добър монтаж. Трие получи приза за най-добър режисьор, а Хюлер - за най-добра актриса за 2023 г.

Датчанинът Мадс Микелсен спечели в категорията за най-добър актьор за ролята си във филма "Обетована земя". Той прие наградата чрез видеовръзка.

Британската актриса Ванеса Редгрейв беше отличена от Европейската филмова академия за цялостен принос.

Почетната награда на председателя и на управителния съвет на Академията беше дадена на унгарския режисьор Бела Тар.

Congratulations to all winners of the 36th European Film Awards! ✨ #europeanfilmawards #monthofeuropeanfilm pic.twitter.com/CkbzQQEZOn — European Film Academy (@EuroFilmAcademy) December 9, 2023

Европейските филмови награди се смятат за едно от най-престижните отличия в киноиндустрията. Около 4600 членове на Европейската филмова академия гласуват за победителите в редица категории, подобно на наградите "Оскар" в САЩ, отбелязва ДПА.

Миналата година наградата за най-добър европейски филм беше присъдена на "Идиотският триъгълник" на шведския режисьор Рубен Йостлунд.