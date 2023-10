Ашли Бенсън от "Малки сладки лъжкини" е бременна с първото си дете

Н яколко източника потвърдиха, че актрисата от "Малко сладки лъжкини" Ашли Бенсън и годеникът ѝ Брандън Дейвис очакват първото си дете.

"Тя е около четвъртия месец и е толкова развълнувана, че ще става майка, храни се много добре и се грижи за тялото си", казва източник. "Семейството на Ашли също е развълнувано за нея."

33-годишната актриса разкри годежа си с Дейвис през юли, когато показа масивния си диамантен пръстен в Instagram. Тогава тя нарече 44-годишния петролен наследник свой "най-добър приятел", като написа: "Обичам те".

Съобщението дойде пет месеца след като романсът на двойката влезе в заглавията на вестниците след дългогодишните връзки на Бенсън с рапъра G-Eazy и модела Кара Делевин.

Ashley Benson is reportedly pregnant and expecting her first baby with fiancé Brandon Davis. 👶🍼 #AshleyBenson #BabyNews pic.twitter.com/rtWOau8Jmk