Исторически полет: Гигантски балон на НАСА прелетя над Антарктида, подобри рекорд

Б алонът "Агигантик" на НАСА прекара във въздуха над Антарктида рекордните 55 дни, 1 час и 34 минути, докато събираше научни данни за по-задълбочено разбиране на космоса.

Научната мисия GUSTO (Galactic/Extragalactic ULDB Spectroscopic Terahertz Observatory) на НАСА беше изстреляна на 31 декември 2023 г. близо до станцията “МакМърдо” на Националната научна фондация на САЩ в Антарктида.

На 24 февруари 2024 г. балонът отбеляза рекорд за най-дълъг полет на научна балонна мисия на НАСА с тежък подем и голяма продължителност.

Все пак предстои да се случи още нещо. Мисията GUSTO ще продължи малко повече от 60 дни, но след това балонът ще остане във въздуха и ще подобри рекорда.

"След това планираме да разширим границите на балона и да летим толкова дълго, колкото балонът е способен, за да демонстрираме наистина възможностите на балонирането с голяма продължителност", казва в изявление Андрю Хамилтън, изпълняващ длъжността ръководител на Службата за балонни програми на НАСА в полетната база на агенцията във Вирджиния.

