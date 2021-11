"Адел не е избягала": Грешката на един "унижен" журналист

А встралийския журналист Мат Дорнан провали изключително важно интервю с британската певица Адел, след като призна, че е слушал само една песен от новия ѝ албум.

"Униженият" репортер се опита да обясни

как е провал ексклузивното интервю с певицата, пишат от Guardian.

Той и екипът му летят за Лондон за разговора, който е щял да бъде единственото интервю на Адел за Австралия. Но след като Дорнан признава по време на разговора, че е слушал само една от песните от албума "30", интервюто е "замразено".

Flew to London for the interview, & on the whole flight never discussed the essence of the interview with his crew. Were they maybe in a different part of the plane? https://t.co/43KO88P7pY