Любопитно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Още в древните цивилизации чесънът е бил използван като естествено лекарство, а редовната му консумация може да има реални ползи за здравето

14 януари 2026, 06:47
Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени
Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг
След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“
13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник
Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите
Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси
Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“

Дженифър Лорънс зашемети с прозрачна рокля на наградите „Златен глобус“
Кой е първият човек пристигнал в Гренландия?

Кой е първият човек пристигнал в Гренландия?

Ч есънът не е просто подправка, която подобрява вкуса на храната – той е и суперхрана. Още в древните цивилизации чесънът е бил използван като естествено лекарство, а редовната му консумация може да има реални ползи за здравето. Чесънът съдържа съединения, които могат да бъдат много полезни за организма, а по-долу обясняваме какво се случва с тялото ви, ако го ядете всеки ден.

1. Подкрепа за имунитета

Чесънът съдържа съединения, особено алицин, които имат антимикробни и антивирусни свойства и могат да помогнат на организма да се бори по-добре с настинки, грип и други инфекции. На практика това означава, че редовната консумация на чесън може да съкрати продължителността на симптомите на настинка или да намали честотата на заболяванията през целия сезон.

Източник: iStock/Getty Images

2. Здраве на сърцето и кръвоносните съдове

Проучвания показват, че чесънът може да помогне за понижаване на кръвното налягане, особено при хора с лека хипертония. Съединения като гореспоменатия алицин са отговорни за този ефект чрез отпускане на кръвоносните съдове и подобряване на кръвния поток.

Разбира се, чесънът не бива да замества предписаните лекарства за кръвно налягане.

Освен това, освен че понижава кръвното налягане, чесънът може да помогне и за намаляване на нивата на „лошия“ холестерол. Това от своя страна понижава риска от сърдечни заболявания. Така чесънът се превръща в приятел на сърцето, особено когато е част от балансирана диета.

3. Антиоксидантна защита

Чесънът съдържа антиоксиданти, които помагат за предпазване на клетките от ежедневните увреждания, причинени от стрес, замърсяване и типични телесни процеси.

4. Противовъзпалителни ефекти

Дългосрочното възпаление може да допринесе за редица здравословни проблеми, а съединенията в чесъна могат да помогнат за успокояване на възпалителните процеси и да поддържат цялостния баланс в организма.

Източник: Getty Images

5. Поддържа мозъка и енергията

Изследванията показват, че съединенията в чесъна могат да имат и невропротективни свойства, което означава, че подпомагат здравето на мозъка и могат да помогнат за предотвратяване на дегенеративни заболявания.

6. Естествен пребиотик

Чесънът действа като пребиотик – хранително вещество за добрите бактерии в червата. Резултатите от консумацията му могат да бъдат по-добро храносмилане, по-здравословен микробиом и подобрени метаболитни процеси.

  • Как е най-добре да се консумира чесън?

Комбинирайте го с ястия

Чесънът се съчетава отлично със средиземноморската кухня. Той е чудесно допълнение към салати, сосове или печени зеленчуци, което го прави лесен за ежедневна употреба.

Суров или сготвен?

Суровият чесън освобождава най-активните съединения, но термичната обработка го прави по-нежен към храносмилателната система и по-лесен за редовна консумация.

Колко чесън трябва да консумирате?

Като правило една, две или три скилидки чесън на ден са достатъчни, за да се усетят ползите от консумацията му.

Положителното въздействие на храни като чесъна върху сърдечно-съдовото здраве не означава, че можем да ги консумираме в големи количества или неограничено.

  • За какво да внимавате

Чесънът като цяло е безопасен, но може да причини:

  • лош дъх или телесна миризма;
  • храносмилателни проблеми като киселини или подуване на корема;
  • лекарствени взаимодействия (напр. с лекарства за разреждане на кръвта).

Ако приемате медикаменти или имате здравословни проблеми, не забравяйте да се консултирате с вашия лекар, преди да започнете прием на по-големи количества.

Зимна защита: Топ храни за по-добър имунитет
10 снимки
херинга
херинга
тиквени семки
тиквени семки
  • Как да се отървем от лошия дъх?

Вече споменахме неприятната миризма на чесън. За щастие, този проблем не е непреодолим. По-долу са дадени няколко трика, с които ефективно да се отървете от миризмата на чесън.

  • Яжте ябълка или друг пресен плод- Ябълките, крушите и горските плодове съдържат ензими и полифеноли, които неутрализират серните съединения.
  • Магданоз, мента или босилек- Пресните билки действат като естествен дезодорант за дъха. Например, можете да дъвчете пресен магданоз или да пиете чай от мента след хранене.
  • Лимонов сок или ябълков оцет- Киселинната среда помага за неутрализиране на миризмите и стимулира производството на слюнка.
  • Почиствайте и езика си (не само зъбите) - Езикът е мястото, където се задържат най-много бактерии, които усилват неприятните миризми.
  • Зелен чай- Зеленият чай съдържа полифеноли, които разграждат серните съединения, освежават дъха и подпомагат храносмилането.
Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
Чесън Ползи за здравето Имунитет Сърдечно здраве Кръвно налягане Антиоксиданти Противовъзпалителни ефекти Храносмилане Консумация на чесън Предпазни мерки
Последвайте ни

По темата

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

pariteni.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 1 час
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 1 час
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 2 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 1 час

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Свят Преди 14 минути

САЩ ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти, предупреди на този фон президентът Доналд Тръмп

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Свят Преди 19 минути

Руско нападение остави без ток десетки хиляди абонати в родния град на Зеленски

Кийфър Съдърланд

Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент

Любопитно Преди 29 минути

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Свят Преди 41 минути

След като се измъкнала от отломките и се взирала в другия шофьор в състояние на дезориентация, 37-годишната Патриша Мийхан се отвърнала от сцената, от колата си и от предишния си живот, и изчезнала в нощта в близко поле

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Любопитно Преди 50 минути

Домашният прах: Каква е скритата му опасност?

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Бурната история на храм-паметника "Александър Невски"

Любопитно Преди 52 минути

Храм-паметник „Александър Невски“ е символ на София – построен 1904–1912 г. по проект на Померанцев като благодарност към Русия, бомбардиран през ВСВ, с позлатени куполи (8+ кг злато), огромни размери и крипта-музей с икони и копие на съкровището Наги Сент Миклош

Изслушват кандидатите за български европрокурор

Изслушват кандидатите за български европрокурор

България Преди 1 час

Желаещите са седем

ПП-ДБ и "Възраждане" организират протести заради начините на гласуване

ПП-ДБ и "Възраждане" организират протести заради начините на гласуване

България Преди 1 час

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на столичния пл. "Независимост"

<p>Почина жената,&nbsp;дала началото на движението за граждански права в САЩ</p>

Почина Клодет Колвин, дала началото на движението за граждански права в САЩ

Свят Преди 1 час

За смъртта ѝ съобщи фондацията, пазеща нейното наследство

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

България Преди 1 час

Първа точка в дневния ред е предложението за отпадане на охраната от НСО за народните представители

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Свят Преди 2 часа

Хърватия въвежда отново задължителната военна служба за младите мъже, която през 2008 година беше отменена

Германия планира защитата на Гренландия

Германия планира защитата на Гренландия

Свят Преди 9 часа

Писториус подчерта "геополитическите амбиции на Русия"

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Николай Младенов вероятно ще оглави властта в Газа

Свят Преди 10 часа

Младенов пътува до Израел миналата седмица

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Свят Преди 11 часа

Ищца: Чувствах се като предмет, като робиня в XXI век

САЩ тестват тайно руско супероръжие

САЩ тестват тайно руско супероръжие

Свят Преди 11 часа

Става дума за преносимо устройство, което може да генерира импулсни радиовълни

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Свят Преди 12 часа

Константинополската църква е майка и на Руската църква

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 14 януари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 14 януари, сряда

Edna.bg

Върхът е само на крачка от Йоана Илиева

Gong.bg

Вики Томова на победа от основната схема на Australian Open

Gong.bg

До 15 градуса в средата на януари

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 22 души са загинали, десетки са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg