Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Ч есънът не е просто подправка, която подобрява вкуса на храната – той е и суперхрана. Още в древните цивилизации чесънът е бил използван като естествено лекарство, а редовната му консумация може да има реални ползи за здравето. Чесънът съдържа съединения, които могат да бъдат много полезни за организма, а по-долу обясняваме какво се случва с тялото ви, ако го ядете всеки ден.

1. Подкрепа за имунитета

Чесънът съдържа съединения, особено алицин, които имат антимикробни и антивирусни свойства и могат да помогнат на организма да се бори по-добре с настинки, грип и други инфекции. На практика това означава, че редовната консумация на чесън може да съкрати продължителността на симптомите на настинка или да намали честотата на заболяванията през целия сезон.

Източник: iStock/Getty Images

2. Здраве на сърцето и кръвоносните съдове

Проучвания показват, че чесънът може да помогне за понижаване на кръвното налягане, особено при хора с лека хипертония. Съединения като гореспоменатия алицин са отговорни за този ефект чрез отпускане на кръвоносните съдове и подобряване на кръвния поток.

Разбира се, чесънът не бива да замества предписаните лекарства за кръвно налягане.

Освен това, освен че понижава кръвното налягане, чесънът може да помогне и за намаляване на нивата на „лошия“ холестерол. Това от своя страна понижава риска от сърдечни заболявания. Така чесънът се превръща в приятел на сърцето, особено когато е част от балансирана диета.

3. Антиоксидантна защита

Чесънът съдържа антиоксиданти, които помагат за предпазване на клетките от ежедневните увреждания, причинени от стрес, замърсяване и типични телесни процеси.

4. Противовъзпалителни ефекти

Дългосрочното възпаление може да допринесе за редица здравословни проблеми, а съединенията в чесъна могат да помогнат за успокояване на възпалителните процеси и да поддържат цялостния баланс в организма.

Източник: Getty Images

5. Поддържа мозъка и енергията

Изследванията показват, че съединенията в чесъна могат да имат и невропротективни свойства, което означава, че подпомагат здравето на мозъка и могат да помогнат за предотвратяване на дегенеративни заболявания.

6. Естествен пребиотик

Чесънът действа като пребиотик – хранително вещество за добрите бактерии в червата. Резултатите от консумацията му могат да бъдат по-добро храносмилане, по-здравословен микробиом и подобрени метаболитни процеси.

Как е най-добре да се консумира чесън?

Комбинирайте го с ястия

Чесънът се съчетава отлично със средиземноморската кухня. Той е чудесно допълнение към салати, сосове или печени зеленчуци, което го прави лесен за ежедневна употреба.

Суров или сготвен?

Суровият чесън освобождава най-активните съединения, но термичната обработка го прави по-нежен към храносмилателната система и по-лесен за редовна консумация.

Колко чесън трябва да консумирате?

Като правило една, две или три скилидки чесън на ден са достатъчни, за да се усетят ползите от консумацията му.

Положителното въздействие на храни като чесъна върху сърдечно-съдовото здраве не означава, че можем да ги консумираме в големи количества или неограничено.

За какво да внимавате

Чесънът като цяло е безопасен, но може да причини:

лош дъх или телесна миризма;

храносмилателни проблеми като киселини или подуване на корема;

лекарствени взаимодействия (напр. с лекарства за разреждане на кръвта).

Ако приемате медикаменти или имате здравословни проблеми, не забравяйте да се консултирате с вашия лекар, преди да започнете прием на по-големи количества.

Как да се отървем от лошия дъх?

Вече споменахме неприятната миризма на чесън. За щастие, този проблем не е непреодолим. По-долу са дадени няколко трика, с които ефективно да се отървете от миризмата на чесън.