„Молеше за помощ": Мъж загина в завод, след като се заклещи в индустриален миксер

За спасителната мисия е бил необходим екип по опасни материали поради излагане на вредни химикали

15 януари 2026, 10:12
„Молеше за помощ": Мъж загина в завод, след като се заклещи в индустриален миксер
Източник: iStock

Б аща загина при ужасяващ трудов инцидент, след като се заклещи в промишлен химически миксер в завод в Аризона, съобщи New York Post.

57-годишният Хосе Фернандо Партида почина седмица след ужасяващия инцидент на работното му място в Gowan Milling в Юма, на 4 януари.

Партида почиствал вътрешността на миксера, когато машината случайно била включена.

Друг колега, който помагал за почистването на миксера, успял да избяга, но Партида била в капан.

„Тъжното е времето, когато той беше там и молеше за помощ“,  каза синът на Партида, Омар, пред Arizona's Family.

Захранването било спряно незабавно, но на първите реагиращи им отнело около пет часа, за да извадят Партида от миксера, съобщи говорител на Rural Metro Fire пред изданието.

За спасителната мисия е бил необходим екип по опасни материали поради излагане на вредни химикали.

„Представях си цялата болка, през която е преминал, и всички тези неща. Представям си, че е просто да бъде там пет часа и да понася цялата болка. Не мисля, че баща ми заслужаваше всичко това“, каза Омар.

Партида е бил хоспитализиран в продължение на седмица, в безсъзнание със счупени ребра, счупена ръка и крак и синини по цялото тяло, преди да почине от нараняванията си на 10 януари, каза Омар.

„Когато ми се обадиха, че е претърпял инцидент, си помислих, че е някакъв малък инцидент“, добавя разстроеният син.

Той отдаде почит на баща си като човек, който винаги е бил до него, за да помогне, и е бил запален по спорта, особено по любимите си LA Rams.

„Той винаги се опитваше да ни помогне и с всички проблеми, които имахме, беше до нас. И винаги имаше отговор за мен. Сега, когато го няма, е все едно... не знам. Все едно бяхме само аз, сестра ми и той“, каза Омар.

„Той винаги ми се обаждаше, за да ме информира за футбола и за футбола“, добави той.

От фирмата Gowan Milling LLC, която доставя промишлени химикали на различни индустрии, заяви, че е „дълбоко натъжена“ от загубата на Партида.

„Веднага след като научихме за нараняването на този служител, въведохме нашия протокол за реагиране при спешни случаи, включително обаждане на спешни медицински специалисти и други екипи за първа помощ“, споделя говорител на фирмата пред Arizona's Family.

„Спешните екипи оказаха медицинска помощ на нашия служител на място и го транспортираха до болницата с линейка. Също така работихме в тясно сътрудничество с първите реагиращи, за да обезопасим района около инцидента“, продължи говорителят.

„Дълбоко сме натъжени от загубата на нашия служител и изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството му в този момент“, казва говорителят.

Инцидентът се разследва и компанията заяви, че сътрудничи с правоохранителните и регулаторните органи.

Шерифската служба на окръг Юма и Индустриалната комисия на Аризона заявиха, че разследването им може да отнеме до пет месеца.

GoFundMe, създадена от братовчед на Партида, за да набере пари за семейството му и да покрие разходите за погребението му, досега е достигнала над 6000 долара от целта си от 10 000 долара.

Източник: New York Post    
