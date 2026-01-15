Парламентът намали лихвата по студентските кредити от 7 на 3 процента

Н ародното събрание прие на две четения промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, с които лихвата по студентските кредити се намалява от 7 на 3 процента. Решението беше взето почти без дебат в пленарната зала.

"БСП – Обединена левица" предлага да се намалят лихвите по студентските кредити

Законодателните промени са по предложение на парламентарната група на БСП и целят да направят студентското и докторантското кредитиране по-достъпно за младите хора. Намалената лихва ще се прилага за всички новоотпуснати кредити, както и за вече сключени договори, съгласно предвидените в закона условия.

По действащия досега режим студентските кредити се отпускаха с лихвен процент от 7 на сто, като държавата гарантира изплащането им пред търговските банки. С приетите промени се запазва държавната гаранция, но се намалява финансовата тежест за кредитополучателите, особено в периода след завършване на образованието.

Парламентът прие Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Парламентът одобри и допълнителна мярка, свързана с демографската политика. Предвижда се държавата да възстановява изцяло остатъка от студентския кредит при раждане или осиновяване на второ дете. Целта на тази промяна е да се насърчи раждаемостта и да се подпомогнат младите семейства с висше образование.

Кредитите ще се отпускат за целия или за част от периода на обучение за покриване на таксите за обучение и/или за издръжка

Законът за кредитиране на студенти и докторанти урежда условията, при които учащи във висши училища могат да получат кредит за покриване на такси и издръжка по време на обучението си. Кредитите се отпускат без изискване за обезпечение или поръчители, като погасяването започва след изтичане на определен гратисен период след завършване или прекъсване на обучението.

С приетите изменения законодателят цели да подобри достъпа до висше образование и да облекчи финансовата тежест за студентите и докторантите в условията на нарастващи разходи за обучение и издръжка.