Ето с кого всъщност говори Леонардо ди Каприо във видеото за K-pop от „Златен глобус“

М истерията зад най-обсъждания клип на Леонардо ди Каприо от наградите „Златен глобус“ най-накрая има лице – и то принадлежи на Тейана Тейлър. След дни на онлайн спекулации и теории, подхранвани от мемета, Тейлър потвърди, че именно тя е човекът, с когото Ди Каприо оживено разговаря във вече вирусното видео от церемонията през 2026 г, пише испанското издание HOLA!

Леонардо ди Каприо показа забавната си страна на Златните глобуси

Моментът се разигра по време на рекламна пауза, но разпали социалните мрежи, когато феновете забелязаха Ди Каприо да се смее, да сочи и очевидно да обсъжда K-pop с някого точно извън кадър.

Този „някой“ беше Тейлър – и тя го обяви официално, докато вървеше по червения килим на премиерата на „The Rip“ в Ню Йорк във вторник, 13 януари. Спокойна, уверена и с дръзка черна визия, която привлече вниманието, Тейлър се засмя, докато разсейваше объркването. Ди Каприо не говореше в празното пространство или с мистериозна знаменитост. Той говореше с нея – и тя намери цялата ситуация за забавна.

Този малък, но изключително развлекателен разговор добавя още една глава към нарастващата легенда за моментите на Ди Каприо на наградите „Златен глобус“. По-важното е, че той подчертава топлото и истинско приятелство между две от най-интересните холивудски звезди.

Обяснение на вирусното видео на Леонардо ди Каприо от наградите „Златен глобус“

Клипът, който даде началото на всичко, се появи в неделя, 11 януари, веднага след излъчването на наградите „Златни глобуси“. В него се вижда Леонардо ди Каприо, наведен над масата по време на рекламна пауза, видимо развълнуван, докато сочи и се смее. Четци по устни и фенове бързо се включиха, като повечето хора се обединиха около тезата, че той сякаш казва нещо от рода на: „Гледах те с това K-pop нещо. Ти каза: „Това K-pop ли е?“

Без контекст интернетът полудя. Някои предположиха, че говори със случаен участник в церемонията. Други си помислиха, че е колега актьор или дори човек от музикалната индустрия. Спекулациите се засилиха още повече, защото камерата така и не показа с кого разговаря. Тази липсваща реакция се превърна в сърцевината на мистерията.

Сега, след като Тейлър се намеси, всичко придоби напълно логично обяснение. Тя и Ди Каприо са седели един срещу друг, вече поотпуснати в хода на празничната вечер.

We finally got confirmation about who Leonardo DiCaprio was talking to about KPop in viral video from the 2026 Golden Globes. https://t.co/AbCNBZR89y — SheKnows (@SheKnows) January 14, 2026

„Битка след битка“ ги събра

Тейлър и Ди Каприо не са просто случайни знаменитости, които са се оказали на една и съща маса. Те участваха заедно в миналогодишния филм „Битка след битка“, режисиран от Пол Томас Андерсън. Филмът е сред големите успехи през сезона на наградите, като вече е спечелил няколко отличия и номинации тази година.

Тяхната екранна химия и разбирателството им извън снимачната площадка бяха широко похвалени. Този контекст прави момента от наградите „Златен глобус“ още по-забавен и показателен за връзката помежду им.