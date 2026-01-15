Свят

Изборите в Уганда: промяна или задълбочаване на трудностите?

Само най-големите оптимисти вярват, че предстоящите избори могат да донесат желаната промяна в Уганда

15 януари 2026, 09:41
Източник: iStock

С амо най-големите оптимисти вярват, че предстоящите избори могат да донесат желаната промяна в Уганда. От 1962 г. там не е имало мирно предаване на властта и хората не си правят илюзии, че този път ще е по-различно, съобщи Deutsche Welle.

Напрежението в Уганда е високо ден преди президентските избори на 15 януари. Изглежда сякаш военните автомобили и войниците са на всеки ъгъл в столицата Кампала. Въпреки че около 21,6 милиона избиратели са се регистрирали за изборите през 2026 г., много угандийци се съмняват, че изборите ще протекат по установения ред.

От обявяването на независимостта си през 1962 г. в Уганда не е имало мирно предаване на властта. Затова и хората, с които разговаря ДВ по улиците на Кампала, не си правят илюзии, че този път ще бъде по-различно.

“Историята показва, че нито едни избори тук не са проведени напълно честно”, казва Ополот Джером и добавя: “Машините могат да се повредят, мрежата да пропадне и все пак се надявам, че много от тези, които не гласуваха предишния път, ще го направят сега”.

Друга местна жителка - Мария Таремва - гледа към изборния ден с тревога. Казва, че хора са бити по улиците, особено поддръжници на опозицията. Притеснява я и наредбата на правителството, която задължава гражданите да напуснат секциите за гласуване, след като са подали вота си. “Много хора искат да защитят гласа си – това е разбираемо, но лесно може да доведе до хаос“, добавя тя. Таремва споделя и за страха си от възможно умишлено прекъсване на интернета. “Фейсбук е ограничен от последните ни избори. Това ограничава и нашата свобода на слово”.

Междувременно друг жител на Кампала, Джейкъб Нувашумбуша, се надява, че политическите лидери ще призоват своите поддръжници да запазят спокойствие. “Обикновено не бих очаквал да избухне насилие, но седим на буре с барут“, казва той пред ДВ.

Йовери Мусевени - ветеран във властта

Настоящият 81-годишен президент Йовери Мусевени управлява от 1986 г. и се бори за седмия си мандат. Това стана възможно благодарение на конституционните изменения, които той самият инициира. В тях лимитът за възраст на кандидата и броят на мандатите беше премахнат.

Мусевени представя себе си като гарант за стабилност. В новогодишното си обръщение той защити грубите действия на силите за сигурност, описвайки използването на сълзотворен газ срещу „престъпната опозиция“ като „законно и несмъртоносно“.

За най-голям опонент на Мусевени е смятан Робърт Кягулани Сентаму, известен като Боби Уайн. Сентаму е бивш музикант на 43 г. и лидер на Националната платформа за единство (НПЕ). Той е популярен сред младите избиратели, като на изборите през 2021 г. спечели 35% от гласовете. По време на кампанията тогава той заяви, че “това не са просто поредните избори, това е революция”.

Липса на доверие в избирателната комисия

Мусевени и Боби Уайн са сред осемте одобрени кандидати. Други добре познати опозиционни лидери, като Кица Бесиге, бяха задържани. Адвокатката по човешки права и критик на правителството Сара Биете също беше арестувана и ще остане в ареста до края на изборите. Съмнения относно независимостта на институциите са широко разпространени.

„Почти всички избори в Уганда са съпътствани от обвинения към правителството и комисията в изборни манипулации . Вероятно и сега ще бъде така“, казва пред ДВ политологът Фредерик Голуба-Мутеби. Според него откакто Мусевени се кандидатира за пръв път през 1996 г., изборните кампании в Уганда са съпътствани от насилие.

“Армията поема контрола над изборите”

Предизборната кампания беше помрачена от обвинения в насилие. Разпространени записи показват атаки над журналисти. Появи се и видео, в което Боби Уайн носи предпазни средства. Смята се, че поне трима негови поддръжници са били убити. Пред Асошиейтед прес той заяви, че военните до голяма степен са поели контрола над изборите. Междувременно правителството отхвърли тези обвинения, а Мусевени се похвали със стабилното икономическо развитие и увери, че приемствеността е жизнено важна за напредъка на страната. 

„Видяхте с очите си боевете в Демократична Република Конго (ДРК) . Не можете да си играете с нашия мир и сигурност, като гласувате за някой друг“, каза той на последователи.

Правозащитни групи алармират

"Амнести Интернешънъл" предупреди за „брутална кампания на репресии“ и документира използването на сълзотворен газ, арести и малтретиране на членове на опозицията. Има също твърдения за изтезания и произволно задържане.

В навечерието на гласуването властите забраниха директните предавания на размирици, въпреки че Ньомби Тембо от Комисията по комуникациите на Уганда заяви пред репортери: „В момента няма разрешение за спиране на интернет.“

Шансове за промяна в Уганда?

Анализаторът Адолф Мбайне не изключва още една победа за Мусевени: „Той контролира силите за сигурност, назначава избирателната комисия. Освен това води добра кампания.“ Мбайне казва, че при тези обстоятелства е трудно да си представим, че смяната на властта е възможна - освен ако опозицията не се обедини около един кандидат.

Голуба-Мутеби също е скептичeн относно потенциални промени след изборите: „Истинската промяна би изисквала или ново правителство, или напълно различен състав на управляващата партия. А това е много малко вероятно.“

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
