Сирийската армия отваря коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб

С ирийската армия заяви, че в четвъртък ще отвори коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб, където има струпване на въоръжени части след интензивните сблъсъци между правителствените войски и кюрдските сили в град Алепо, предаде Асошиейтед прес.

Армията разпространи съобщението за предстоящата евакуация тази нощ, като в изявлението се посочва, че цивилните ще могат да преминават през "хуманитарния коридор" в четвъртък от 9:00 до 17:00 ч. местно време.

Изглежда, че това е сигнал за планирано настъпление в градовете Дейр Хафер и Маскана, които се намират на около 60 км източно от Алепо, коментира АП.

Военните призоваха водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) и останалите въоръжени групировки в района да се изтеглят на изток от река Ефрат. Сирийските правителствени войски изпратиха подкрепления в района, след като обвиниха СДС, че струпват там свои бойци. СДС отхвърлиха тези твърдения.

Между двете страни имаше спорадична размяна на огън, а СДС казаха, че в района е имало удари с турски дронове.

Правителството в Дамаск обвини водените от кюрдите сили, че са извършили атаки с дронове в Алепо и че един от ударите е бил нанесен в събота по сградата на губернаторството на града, малко след края на пресконференция на двама министри от кабинета.

Напрежението в района на Дейр Хафер се изостри, след като след миналата седмица в Алепо имаше интензивни сблъсъци. Сраженията приключиха с евакуацията на стотици кюрдски бойци и поемането на контрола върху три спорни квартала от правителствените сили. В хода на боевете загинаха най-малко 23 души, десетки бяха ранени, а десетки хиляди бяха принудени да напуснат домовете си.

СДС са подкрепяна от САЩ военна коалиция, която контролира голяма част от Североизточна Сирия. Вашингтон беше техен партньор в борбата им срещу "Ислямска държава". В хода на продължилата 14 г. гражданска война в Сирия кюрдските власти установиха полуавтономна администрация в тези райони, както и в някои части на Алепо. Кюрдите се противопоставиха на цялостното им интегриране в оглавяваното от ислямисти централно правителство в Дамаск, което дойде на власт след отстраняването на тогавашния президент Башар Асад в края на 2024 г.

Дамаск и СДС миналата година постигнаха споразумение, което предвиждаше до края на 2025 г. кюрдската военна коалиция да бъде напълно приобщена към централното правителство и неговата армия. Предвиждаше се след това Дамаск да поеме контрола върху редица институции, гранични пунктове и петролни находища в североизточната част на Сирия. Впоследствие обаче се оказа, че е постигнат ограничен напредък в този процес, за което и двете страни се обвиняват взаимно.