Сирийската армия отваря коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб

Правителството в Дамаск обвини водените от кюрдите сили, че са извършили атаки с дронове в Алепо

15 януари 2026, 08:54
Сирийската армия отваря коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб
Източник: AP/БТА

С ирийската армия заяви, че в четвъртък ще отвори коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб, където има струпване на въоръжени части след интензивните сблъсъци между правителствените войски и кюрдските сили в град Алепо, предаде Асошиейтед прес.

Сирийската армия започна война с кюрдите в Алепо

Армията разпространи съобщението за предстоящата евакуация тази нощ, като в изявлението се посочва, че цивилните ще могат да преминават през "хуманитарния коридор" в четвъртък от 9:00 до 17:00 ч. местно време.

Изглежда, че това е сигнал за планирано настъпление в градовете Дейр Хафер и Маскана, които се намират на около 60 км източно от Алепо, коментира АП.

Сирийци напускат Алепо през "хуманитарните коридори"

Военните призоваха водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) и останалите въоръжени групировки в района да се изтеглят на изток от река Ефрат. Сирийските правителствени войски изпратиха подкрепления в района, след като обвиниха СДС, че струпват там свои бойци. СДС отхвърлиха тези твърдения.

Между двете страни имаше спорадична размяна на огън, а СДС казаха, че в района е имало удари с турски дронове.

Правителството в Дамаск обвини водените от кюрдите сили, че са извършили атаки с дронове в Алепо и че един от ударите е бил нанесен в събота по сградата на губернаторството на града, малко след края на пресконференция на двама министри от кабинета.

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

Напрежението в района на Дейр Хафер се изостри, след като след миналата седмица в Алепо имаше интензивни сблъсъци. Сраженията приключиха с евакуацията на стотици кюрдски бойци и поемането на контрола върху три спорни квартала от правителствените сили. В хода на боевете загинаха най-малко 23 души, десетки бяха ранени, а десетки хиляди бяха принудени да напуснат домовете си.

След нови сблъсъци с кюрдските сили: Сирия обяви примирие в Алепо

СДС са подкрепяна от САЩ военна коалиция, която контролира голяма част от Североизточна Сирия. Вашингтон беше техен партньор в борбата им срещу "Ислямска държава". В хода на продължилата 14 г. гражданска война в Сирия кюрдските власти установиха полуавтономна администрация в тези райони, както и в някои части на Алепо. Кюрдите се противопоставиха на цялостното им интегриране в оглавяваното от ислямисти централно правителство в Дамаск, което дойде на власт след отстраняването на тогавашния президент Башар Асад в края на 2024 г. 

Бомби над сирийски родилен дом, има загинали

Дамаск и СДС миналата година постигнаха споразумение, което предвиждаше до края на 2025 г. кюрдската военна коалиция да бъде напълно приобщена към централното правителство и неговата армия. Предвиждаше се след това Дамаск да поеме контрола върху редица институции, гранични пунктове и петролни находища в североизточната част на Сирия. Впоследствие обаче се оказа, че е постигнат ограничен напредък в този процес, за което и двете страни се обвиняват взаимно.

Източник: БТА/Николай Велев    
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 3 часа
Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден
Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 1 час
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 3 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 1 час

