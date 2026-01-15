Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в "Пирогов"

П очина 200-килограмовият пациент, който беше приет в събота. Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина, съобщиха от лечебното заведение.

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Мъжът постъпи по спешност в събота, 10.01.2026 година, през пироговската противошокова зала с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. Въпреки това, пациентът почина.

В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.