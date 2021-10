Адел подобри рекорд със сингъла "Easy On Me"

П евицата Адел се върна начело на британската музикална класация с най-високите показатели за последните пет години, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

Новият ѝ сингъл "Easy On Me" регистрира рекордните 24 милиона стриймвания

във Великобритания в първата си седмица на пазара, както и 23 500 даунлауда. Според формулата на компанията, която съставя официалния чарт, това се равнява на 217 300 продажби - най-висока стойност след "Shape of You" на Ед Шийрън през януари 2017 г.

Парчето "Easy On Me" е първата песен в дългоочаквания четвърти албум "30" на Адел,

който излиза следващия месец.

Звездата на поп музиката неотдавна каза пред сп. "Вог", че е записала албума, за да помогне на осемгодишния си син да разбере защо тя и баща му са се развели.

"Easy On Me" е третата песен, с която Адел оглавява британската класация за сингли

след "Someone Like You" през 2011 г. и "Hello" през 2016 г.

