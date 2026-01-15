Свят

Тръмп наложи 25% мита върху вноса на някои усъвършенствани чипове

Тръмп мотивира тази мярка със защитата на националната сигурност на САЩ

15 януари 2026, 08:28
Източник: iStock/Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп въведе 25-процентни мита върху вноса на определени усъвършенствани компютърни чипове като процесора за изкуствен интелект на "Енвидиа" (Nvidia) - Ейч200 (H200), и сходен полупроводник на "Адвансд мaйкро дивайсисис" (Advanced Micro Devices - AMD), наречен ЕмАй325Екс (MI325X), предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Белия дом.

Тръмп мотивира тази мярка със защитата на националната сигурност на САЩ. Това е част от по-широките усилия на американския лидер да стимулира производството на повече полупроводници в САЩ и да намали на зависимостта на страната от вноса на чипове.

"В момента САЩ произвеждат напълно самостоятелно едва около 10% от необходимите им чипове, което ги прави силно зависими от чуждестранни вериги за доставки. Тази зависимост... създава значителен икономически риск и застрашава националната сигурност", пише в изявлението на Белия дом.

Тръмп въведе редица мита, с които се стреми да засили на американското производство. През септември той обяви нови мащабни мита  за редица стоки, включително 100-процентни мита върху вноса на лекарства и 25-процентни мита върху вноса на тежкотоварни камиони.

През април правителството на Тръмп започна разследване на вноса на фармацевтични продукти и полупроводници по член 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (Trade Expansion Act), който позволява на президента да налага мита в защита на националната сигурност. Белият дом посочи, че силната зависимост от производството на тези продукти зад граница представлява заплаха за САЩ.

Макар американски компании като "Енвидиа", "Адвансд мaйкро дивайсисис" и "Интел" (Intel) да проектират много от най-широко използваните чипове, повечето от тях се произвеждат в чужбина, най-вече от базирания в Тайван производител Ти Ес Ем Си (TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.).

Новите мита няма да важат за чипове, внасяни за центрове за обработка на данни в САЩ , стартиращи компании, потребителски приложения, които не са свързани с центрове за обработка на данни, приложения, използвани в цивилната индустрия, които не са свързани с центрове за обработка на данни, и приложения, предвидени за държавния сектор на САЩ.

В изявлението на Белия дом се посочва, че в близко бъдеще Тръмп може да въведе и по-широки мита върху вноса на полупроводници и техните производни продукти с цел стимулиране на вътрешното производство.

Източник: Николай Велев/БТА    
