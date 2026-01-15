Тръмп наложи 25% мита върху вноса на някои усъвършенствани чипове

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп въведе 25-процентни мита върху вноса на определени усъвършенствани компютърни чипове като процесора за изкуствен интелект на "Енвидиа" (Nvidia) - Ейч200 (H200), и сходен полупроводник на "Адвансд мaйкро дивайсисис" (Advanced Micro Devices - AMD), наречен ЕмАй325Екс (MI325X), предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Белия дом.

Тръмп мотивира тази мярка със защитата на националната сигурност на САЩ. Това е част от по-широките усилия на американския лидер да стимулира производството на повече полупроводници в САЩ и да намали на зависимостта на страната от вноса на чипове.

Donald Trump has announced new levies on chips such as the H200, as part of a scheme to enact a deal that would allow exports of advanced AI hardware. https://t.co/nkn4EodY31 pic.twitter.com/JtRTQt8c7l — Financial Times (@FT) January 15, 2026

"В момента САЩ произвеждат напълно самостоятелно едва около 10% от необходимите им чипове, което ги прави силно зависими от чуждестранни вериги за доставки. Тази зависимост... създава значителен икономически риск и застрашава националната сигурност", пише в изявлението на Белия дом.

Тръмп въведе редица мита, с които се стреми да засили на американското производство. През септември той обяви нови мащабни мита за редица стоки, включително 100-процентни мита върху вноса на лекарства и 25-процентни мита върху вноса на тежкотоварни камиони.

През април правителството на Тръмп започна разследване на вноса на фармацевтични продукти и полупроводници по член 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (Trade Expansion Act), който позволява на президента да налага мита в защита на националната сигурност. Белият дом посочи, че силната зависимост от производството на тези продукти зад граница представлява заплаха за САЩ.

JUST IN: President Trump signed a proclamation to address national security concerns with respect to imports of semiconductors, and imposed a 25% tariff on certain advanced computing chips, according to a fact sheet released by the White House https://t.co/RN1vZ1eEOe pic.twitter.com/6G6C6fpzp6 — Reuters (@Reuters) January 14, 2026

Макар американски компании като "Енвидиа", "Адвансд мaйкро дивайсисис" и "Интел" (Intel) да проектират много от най-широко използваните чипове, повечето от тях се произвеждат в чужбина, най-вече от базирания в Тайван производител Ти Ес Ем Си (TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.).

Новите мита няма да важат за чипове, внасяни за центрове за обработка на данни в САЩ , стартиращи компании, потребителски приложения, които не са свързани с центрове за обработка на данни, приложения, използвани в цивилната индустрия, които не са свързани с центрове за обработка на данни, и приложения, предвидени за държавния сектор на САЩ.

В изявлението на Белия дом се посочва, че в близко бъдеще Тръмп може да въведе и по-широки мита върху вноса на полупроводници и техните производни продукти с цел стимулиране на вътрешното производство.