Полицейски автомобил пропадна в дере, пострада полицай

П олицейски автомобил пропаднал в дере в Ягодинското ждрело по пътя между Тешел и Буйново в Смолянско вчера около 15:15 часа, потвърдиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Инцидентът е станал в участък, на който е имало паднали камъни на пътя. Автомобилът, собственост на ОДМВР – Смолян, е излязъл вдясно от пътя и е пропаднал в крайпътно дере. 47-годишен полицейски служител е шофирал патрулния автомобил.

При произшествието е пострадал 48-годишен полицай, който е бил пътник в автомобила. Оказана му е медицинска помощ на място и след това той е транспортиран във Филиала за спешна медицинска помощ в Девин. След извършен преглед, пострадалият полицая е освободен за домашно лечение с контузно-охлузни рани в областта на главата, без опасност за живота.

Водачът на патрулката е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни, казаха още от полицията в Смолян.