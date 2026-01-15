Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

И зползването на сауна може да стимулира кръвообращението, да отвори порите и да почисти кожата, правейки я по-свежа и по-еластична. Но ползите не винаги са очевидни, тъй като прекомерната топлина може да изсуши, раздразни или да изостри проблемите.

Ползи от сауната

Сауните намаляват стреса, подобряват здравето на сърцето, повишават имунитета, помагат при мускулни и ставни болки и имат някои ползи за кожата.

„Детокс“ за кожата

Повечето хора установяват, че изпотяването от сауната оставя кожата по-чиста и свежа. Това не е заместител на действителното измиване на кожата, но потта отмива повърхностните замърсявания.

Дерматологът Мариса Гаршик каза, че като цяло кожата самостоятелно премахва токсините от тялото.

Подобрява се кръвообращението

Топлината разширява кръвоносните съдове, позволявайки на наситената с кислород кръв да достигне до кожата, правейки я да изглежда свежа, здрава и сияйна.

Съпротивление на кожата

Сауните задействат производството на протеини на топлинен шок, които помагат на кожните клетки да останат спокойни и да се възстановяват по-бързо, когато са изложени на стрес, като например излагане на слънце или раздразнение.

Намаляване на стреса

Хормонът на стреса кортизол може да причини вредни последици за кожата ви. Сауните могат да помогнат за понижаване на нивата на кортизол. Инфрачервените сауни, за разлика от традиционните сауни, могат потенциално да намалят възпалението и дори да стимулират производството на колаген.

Грижа за кожата след сауна

Преди да влезете в сауната, отстранете всички продукти за грижа за кожата или грим. Потта увеличава вероятността от запушени пори и обриви. Затова е добра идея да вземете душ възможно най-скоро.

Докато сте в сауната, трябва постоянно да избърсвате потта с чиста кърпа.

В сауната влагата се изпарява от кожата, което води до сухота. В идеалния случай е най-добре да вземете бърз душ и след това да нанесете лосион. Ако това не е възможно, избършете потта с кърпа и след това нанесете овлажнител.

Разширените кръвоносни съдове увеличават зачервяването, свързано с розацеята, а топлината може да увеличи възпалението, свързано с екземата.

Важно е да пиете достатъчно вода, за да избегнете дехидратация, която може да доведе до слабост и замаяност.