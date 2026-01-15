15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

На 15 януари 1992 г. България става първата държава в света, която официално признава независимостта на Република Македония – новосъздадена държава след разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).

Решението е взето от правителството на Филип Димитров и представлява ключов момент както за българската външна политика, така и за стабилността на Балканите в един изключително напрегнат период.

Независимостта на Република Македония е обявена след референдум, проведен на 8 септември 1991 г., на който мнозинството от гласувалите подкрепят отделянето от Югославия. За разлика от други части на федерацията, процесът в Македония преминава без военни действия, но бъдещето на новата държава остава несигурно на фона на войните в Хърватия и Босна и Херцеговина.

С акта на признаване България заявява подкрепата си за правото на самоопределение и суверенитет на своя югозападен съсед. В същото време решението е внимателно балансирано: София признава държавата, но не заема официална позиция по въпроса за съществуването на отделна македонска нация и език – тема, която остава чувствителна и спорна в двустранните отношения и до днес.

Международната реакция към българската стъпка е сдържана. Част от западните държави и европейските институции действат по-предпазливо, опасявайки се от дестабилизация в региона и от реакцията на Сърбия и Гърция. Самата Гърция по това време се противопоставя на използването на името „Македония“, което допълнително забавя международното признаване на страната.

В историческа перспектива решението на България от 15 януари 1992 г. се разглежда като смел дипломатически ход, който подчертава стремежа на страната към активна роля в региона и подкрепа за мирно развитие на Балканите. То поставя основите на съвременните българо-македонски отношения – сложни, често противоречиви, но неизменно свързани с общата история и география на двете държави.

Бунтът в Лондон, който никога не се е случил

На този ден през 1797 г. в Лондон уж избухва бунт заради… шапка. Според популярна история, търговецът на галантерия Джон Хетерингтън излязъл на улицата с ново и ексцентрично покривало за глава – цилиндър, толкова висок и необичаен, че предизвикал паника сред минувачите. Разказът твърди, че хората били шокирани, коне се подплашили, жени припаднали, а полицията била принудена да се намеси.

Днес обаче историците са почти единодушни: такъв бунт в действителност не е имало. Няма съвременни полицейски доклади, съдебни архиви или вестникарски публикации от 1797 г., които да потвърждават масови безредици, предизвикани от цилиндър. Историята се появява значително по-късно и най-вероятно е смесица от преувеличения, хумор и викторианска склонност към живописни анекдоти.

И все пак легендата има зрънце истина. В края на XVIII век цилиндърът наистина е новост. За разлика от традиционните триъгълни шапки и перуки, той има висока, твърда форма, наподобяваща комин, и може да достига внушителни размери – понякога до около 60 сантиметра височина. За лондончани от 1790-те години подобен силует е бил странен, дори смущаващ, и със сигурност е привличал вниманието.

Появата на цилиндъра е свързана и с по-широки промени в модата и обществото. Той символизира нов тип градска елегантност и модерност, постепенно измествайки по-старите аристократични аксесоари. През следващите десетилетия цилиндърът се превръща в емблема на буржоазията, индустриалната епоха и формалния мъжки стил, носен от политици, бизнесмени и джентълмени.

Така че „лондонският бунт“ от 15 януари 1797 г. по-скоро не е реално събитие, а мит, роден от изненадата, която новата мода е предизвиквала. Историята остава любопитен пример за това как дрехите и външният вид могат да шокират обществото – и как една добре разказана легенда може да надживее фактите.

Още събития на 15 януари:

1759 г. – Британският музей отваря врати за посетители в Лондон. Музеят е основан чрез закон на парламента през 1753 г.

1919 г. – Революционерката и агитаторка Роза Люксембург, съоснователка на антивоенния съюз Спартак, който по-късно се превръща в Германската комунистическа партия, е арестувана и убита в Берлин за подбуждане към въстание, известно като въстание на спартакистите.

2009 г. – Самолетът при полет 1549 на „Ю Ес Еъруейс“ е успешно приводнен от пилотите Съли Салънбъргър и Джефри Скайлс в река Хъдсън в Ню Йорк, след удар в ято птици.

Родени:

1622 г. – роден е френският драматург и актьор Жан-Батист Молиер

1895 г. – роден е българският поет Гео Милев

1906 г. – роден е гръцкият корабен магнат Аристотел Онасис

1929 г. – роден е афроамериканският борец за граждански права и Нобелов лауреат Мартин Лутър Кинг

Починали: