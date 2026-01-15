Любопитно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

15 януари 2026, 06:38
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Източник: Thinkstock/Guliver
На 15 януари 1992 г. България става първата държава в света, която официално признава независимостта на Република Македония – новосъздадена държава след разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).
 
Решението е взето от правителството на Филип Димитров и представлява ключов момент както за българската външна политика, така и за стабилността на Балканите в един изключително напрегнат период.
 
Независимостта на Република Македония е обявена след референдум, проведен на 8 септември 1991 г., на който мнозинството от гласувалите подкрепят отделянето от Югославия. За разлика от други части на федерацията, процесът в Македония преминава без военни действия, но бъдещето на новата държава остава несигурно на фона на войните в Хърватия и Босна и Херцеговина.
 
С акта на признаване България заявява подкрепата си за правото на самоопределение и суверенитет на своя югозападен съсед. В същото време решението е внимателно балансирано: София признава държавата, но не заема официална позиция по въпроса за съществуването на отделна македонска нация и език – тема, която остава чувствителна и спорна в двустранните отношения и до днес.
 
Международната реакция към българската стъпка е сдържана. Част от западните държави и европейските институции действат по-предпазливо, опасявайки се от дестабилизация в региона и от реакцията на Сърбия и Гърция. Самата Гърция по това време се противопоставя на използването на името „Македония“, което допълнително забавя международното признаване на страната.
 
В историческа перспектива решението на България от 15 януари 1992 г. се разглежда като смел дипломатически ход, който подчертава стремежа на страната към активна роля в региона и подкрепа за мирно развитие на Балканите. То поставя основите на съвременните българо-македонски отношения – сложни, често противоречиви, но неизменно свързани с общата история и география на двете държави.
 
  • Бунтът в Лондон, който никога не се е случил
 
На този ден през 1797 г. в Лондон уж избухва бунт заради… шапка. Според популярна история, търговецът на галантерия Джон Хетерингтън излязъл на улицата с ново и ексцентрично покривало за глава – цилиндър, толкова висок и необичаен, че предизвикал паника сред минувачите. Разказът твърди, че хората били шокирани, коне се подплашили, жени припаднали, а полицията била принудена да се намеси.
 
Днес обаче историците са почти единодушни: такъв бунт в действителност не е имало. Няма съвременни полицейски доклади, съдебни архиви или вестникарски публикации от 1797 г., които да потвърждават масови безредици, предизвикани от цилиндър. Историята се появява значително по-късно и най-вероятно е смесица от преувеличения, хумор и викторианска склонност към живописни анекдоти.
 
И все пак легендата има зрънце истина. В края на XVIII век цилиндърът наистина е новост. За разлика от традиционните триъгълни шапки и перуки, той има висока, твърда форма, наподобяваща комин, и може да достига внушителни размери – понякога до около 60 сантиметра височина. За лондончани от 1790-те години подобен силует е бил странен, дори смущаващ, и със сигурност е привличал вниманието.
 
Появата на цилиндъра е свързана и с по-широки промени в модата и обществото. Той символизира нов тип градска елегантност и модерност, постепенно измествайки по-старите аристократични аксесоари. През следващите десетилетия цилиндърът се превръща в емблема на буржоазията, индустриалната епоха и формалния мъжки стил, носен от политици, бизнесмени и джентълмени.
 
Така че „лондонският бунт“ от 15 януари 1797 г. по-скоро не е реално събитие, а мит, роден от изненадата, която новата мода е предизвиквала. Историята остава любопитен пример за това как дрехите и външният вид могат да шокират обществото – и как една добре разказана легенда може да надживее фактите.
 
Още събития на 15 януари:
 
  • 1759 г. – Британският музей отваря врати за посетители в Лондон. Музеят е основан чрез закон на парламента през 1753 г.
  • 1919 г. – Революционерката и агитаторка Роза Люксембург, съоснователка на антивоенния съюз Спартак, който по-късно се превръща в Германската комунистическа партия, е арестувана и убита в Берлин за подбуждане към въстание, известно като въстание на спартакистите.
  • 2009 г. – Самолетът при полет 1549 на „Ю Ес Еъруейс“ е успешно приводнен от пилотите Съли Салънбъргър и Джефри Скайлс в река Хъдсън в Ню Йорк, след удар в ято птици.
 
Родени:
 
  • 1622 г. – роден е френският драматург и актьор Жан-Батист Молиер
  • 1895 г. – роден е българският поет Гео Милев
  • 1906 г. – роден е гръцкият корабен магнат Аристотел Онасис
  • 1929 г. – роден е афроамериканският борец за граждански права и Нобелов лауреат Мартин Лутър Кинг
 
Починали:
 
  • 1901 г. – умира руският генерал Йосиф Гурко
  • 1919 г. – умира германският политик, марксист Карл Либкнехт
Редактор: Надежда Неменски
признаване на независимост българо македонски отношения разпадане на СФРЮ дипломатически ход цилиндър шапка мода от XVIII век лондонски бунт мит 15 януари Роза Люксембург Мартин Лутър Кинг
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
