България

Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите

Декларирането на доходи през 2026 г. започна - вижте важните срокове, 5% отстъпка и как се плаща данъкът в евро

15 януари 2026, 09:10
Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите
Източник: iStock/GettyImages

Над 4000 души декларираха доходите си през първите четири дни от данъчната кампания 2026 г., която стартира онлайн на 10 януари. Подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица в офисите на НАП, по пощата с обратна разписка и в пощенските клонове започна на 12 януари, понеделник. Срокът за деклариране на получените през 2025 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2026 г.

Тази година, след присъединяването на България в еврозоната, доходите от миналата година се обявяват в левове, а данъкът върху тях ще се плаща в евро безкасово – с банкова карта онлайн или през физически ПОС терминал в офис на приходната агенция. При плащане на данъка през януари в банков клон е възможно да се плати в левове, като след тяхното превалутиране те постъпват в съответната сметка на НАП в евро.  

Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 31 март 2026 г. включително, като размерът й не може да надвишава 255,65 евро/500 лв. Условие за ползване на отстъпката и данъчните облекчения, е лицето да няма неплатени публични задължения към датата на подаването на декларацията. 

В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др. Те ще бъдат вписани в левове, тъй като се отнасят за период преди 1 януари 2026 г., когато официално беше въведена европейската единна валута у нас.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни 2026 г. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни 2026 г. 

От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходното ведомство, достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време и посещенията в офисите на приходната агенция и пощенските станции. При необходимост от допълнителна помощ при попълването и подаването на декларациите по електронен път, агенцията е осигурила достъп до безплатен интернет (Wi-Fi) във всички офиси и технически устройства за ползване от клиентите при подаване на декларации и документи чрез портала на НАП с ПИК, с помощ на служител от НАП.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефоните на Информационния център на НАП: 02 9859 6801; 0700 18 700, на цена, според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция.

Източник: Агенция "Фокус"    
данъчна кампания 2026 деклариране на доходи данъчни декларации НАП електронни услуги данъчни облекчения плащане в евро данъчна отстъпка срокове за деклариране предварително попълнена декларация
